DF-forslag nedstemt: Byrådet i Egedal siger nej til Dannebrog

Dansk Folkeparti står alene med ønsket om at det danske flag skal være en del af udsmykningen i byrådssalen på Egedal Rådhus. De øvrige byrådspolitikere mener ikke, at det danske flag hører hjemme i salen

Lokalavisen Egedal - 01. maj 2020

Dannebrog må ikke få plads i byrådssalen i Egedal.

Det står klart efter onsdagens byrådsmøde, hvor et bredt flertal vendte ryggen til Danske Folkeparti og deres forslag om at byrådssalen udsmykkes med Dannebrog.

Afvisningen bliver mødt med ærgrelse hos DF i Egedal, der er af den holdning, at det danske flag netop er symbolet på demokratiet, som bliver udøvet i byrådssalen.

"Vi hejser flaget, når der er fødselsdag, helligdage og grundlovsdag. Vi hejser det igen, når vi fejrer Danmarks befrielsesdag den 5. maj, og Dannebrog bliver også hejst på flagdagen den 5. september. I Danmark har vi meget at fejre, og derfor har det danske flag en stor betydning for vores moderhjerte. Vi i Dansk Folkeparti har et stort ønske om at få opsat et stort Dannebrog-flag i vores byrådssal," lød det fra DF's Bettina Zarp.

Men bortset fra parti-kollega Peter Hemmingsen, så stod Bettina Zarp helt alene med ønsket om at se på de rød-hvide nationalfarver, når borgmesteren ringer med klokken og åbner byrådsmøderne.

Kan ikke se behovet "Jeg tænker ikke, at nogen er i tvivl om, at Egedal ligger i Danmark, så jeg kan ikke helt se behovet for Dannebrog inde i byrådssalen. Vi flager jo udenfor, når der er behov for det," sagde den radikale løsgænger Jacob Peter Loessl.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I ) fulgte trop ved at foreslå, at så skal der også være plads til EU-flaget.

"Det kan hænge ved siden af," sagde Bendt Tranekjær Rasmussen (I ).

Charlotte Haagendrup hæftede sig mere ved, at byrådssalen ikke egner sig til et flag.

"Intet er smukkere end Dannebrog, men jeg har svært ved at se det komme til sin ret i vores byrådssal. Det vil være forkert at placere under den store skærm, og det går heller ikke på de øvrige vægge," sagde Charlotte Haagendrup, inden Rikke Mortensen fra de Radikale bragte nationalismen ind i debatten.

"Dannebrog hører ikke hjemme i byrådssalen. Jeg behøver ikke et flag for at blive mindet om danskhed. Jeg elsker vores flag, men det her bliver for nationalistisk," sagde Rikke Mortensen.

Hos Socialdemokratiet havde man heller ikke den store fidus til at se på Dannebrog i byrådssalen.

Ville blive akavet "Vi har ikke noget imod Dannebrog. Vi bruger det som det vartegn det nu engang er, men vores byrådssal er en moderne sal, som også er en mødesal. Derfor vil Dannebrog på væggen virke noget akavet. Efter vores mening, så er Dannebrog ikke noget man udmykker med," sagde Ib Sørensen.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) var på linje med de øvrige medlemmer.

"Jeg er enig i, at Dannebrog ikke passer ind. Vi råder over en mødesal, og i byrådssammenhæng passer det ikke ind. Jeg har stor respekt for vores flag, men som byråd skal vi ikke bruge det som vartegn. Vi flager i vores flagstang udenfor, når anledningen er til det," sagde borgmesteren på det virtuelle byrådsmøde.

Bettina Zarp gjorde derefter opmærksom på, at Dannebrog hænger i Folketinget.

"Vi har plads til flaget, og jeg tror sagtens, at vi kan få det udsmykket pænt," sagde hun.

Men DF-lejren måtte indse, at flag-kampen i Egedal var forgæves. I den endelige afstemning om forslaget gik samtlige partier imod - bortset fra Bendt Tranekjær Rasmussen (I ) og løsgænger Ulrik John Nielsen, der undlod at stemme.