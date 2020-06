Dansk Folkeparti så gerne, at Egedals byrådsmedlemmer donerede ti procent af deres faste vederlag til kommunens ældre, så de efter en hård corona-tid kunne få en opmuntring - enten i form af chokolade eller blomster eller en hyggelig aktivitet. Arkivfoto

DF blev nedstemt i byrådet: Ingen vederlags-donation til kommunens ældre borgere

Dansk Folkeparti fik ikke opbakning til corona-forslaget om at byrådsmedlemmerne donerer ti procent af deres faste vederlag til Egedals ældre

Sympatisk forslag, men det bliver et pænt nej tak.

Et klart flertal i byrådet i Egedal Kommune vendte onsdag aften tommelfingeren nedad til et forslag fra Dansk Folkeparti, der går ud på, at samtlige byrådsmedlemmerne i et år donerer ti procent af deres faste vederlag på cirka 8.000 kr. om måneden til kommunens ældre borgere - og andre på hjem og lignende, så de kan få en form opmuntring efter corona-nedlukningen.

"Der er netop vedtaget en sommerpakke i Folketinget, der giver mulighed for gratis tilbud til lokale aktiviteter. Det skal vi tage imod, men forslaget fra DF siger vi nej til. Jeg mener ikke, at vi som byrådspolitikere er overbetalte," sagde SF's Jens Skov, som fik opbakning fra blandt andet Venstres Ole B. Hovøre og Jacob Peter Loessl.

"Det er et flot forslag, men det duer bare ikke, for der er også folk, som skal bringe donationen ud. Det kommer ikke til at hænge sammen," sagde Ole B. Hovøre, inden Jacob Peter Loessl tog ordet.

"Tanken er sympatisk, men vores opgave er ikke at give denne slags donationer. Vores opgave er at sørge for en økonomisk ramme til de ældre," sagde løsgænger Jacob Peter Loessl.

Rikke Mortensen (B) kaldte også forslaget for sympatisk, men hun understregede, at der mere var tale om signalpolitik fra DF's side.

"Jeg det sådan, at I i stedet burde vise jeres holdning i de kommende budgetforhandlinger," sagde hun.

Charlotte Haagendrup fra de Konservative kaldte forslaget for en "ædel tanke", men hun valgte alligevel at gå med flertallet.

Vil selv bestemme "Jeg er så liberal at jeg selv gerne vil bestemme hvad min løn skal bruges til. Og så give til den organisation jeg selv peger på," sagde Charlotte Haagendrup.

Modstanden mod forslaget blev mødt med ærgrelse og skuffelse i den lokale DF-lejr.

"Jeg undrer mig over, at der ikke er større opbakning til dette forslag. Under corona-krisen har vi set ledere fra store virksomheder gå ned i løn for at hjælpe til i en meget hård tid. Vores ældre har haft det svært i denne periode, så vi kunne godt stramme ballerne og tage et ansvar. Vi vil gerne kalde os "Verdens bedste Egedal", men lad os dog gå forrest og skabe noget glæde for vores ældre borgere," lød det fra Bettina Zarp.

I den efterfølgende afstemning fik forslaget kun opbakning fra DF's Peter Hemmingsen og Bettina Zarp. Resten af byråds-partierne valgte at stemme imod, mens løsgænger Ulrik John Nielsen undlod at stemme for forslaget.