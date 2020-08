DBU kommer ikke til Egedal: Vil placere træningscenter i Odense

Drømmen om at få et nationalt DBU-træningscenter til Kildedal-området i Egedal Kommune kan endegyldigt begraves.

Tidligere på dagen kunne unionen nemlig offentliggøre nyheden om et trænings- og videnscenter for dansk fodbold ved Syddansk Universitet i Odense.

"Her skal der være plads til både træningsbaner, innovation-, analyse- og forsknings-enheder, der kan gøre Danmark til en førende nation indenfor forskning, viden og udvikling af fodbold til også at fremme sundhed, trivsel, bæredygtighed og ikke mindst sikre talentudviklingen på allerhøjeste niveau. Vi fortsætter dialogen med Syddansk Universitet samt Odense Kommune og vil nu konkretisere det fremtidige arbejde," lyder det fra DBU.

"Det var en sjov mulighed, og det kunne have været rigtig spændende med et DBU-træningscenter i Kildedal, men sandsynligheden for at projektet kunne blive opført hos os, var nok ikke særlig stor," siger Karsten Søndergaard.