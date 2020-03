Lægehuset på Carl Hansens Allé i Ølstykke tager nu konsekvensen af den øjeblikkelige coronavirus. Foto Adobe/Stock Foto: photoguns - stock.adobe.com

Coronavirus: Ølstykke-lægehus lukker den åbne konsultation

Lægerne på Carl Hansens Allé i Ølstykke vil forhindre risikoen for at sprede smitte med coronavirus. Derfor har man valgt at lukke ned for den åbne konsultation

Lokalavisen Egedal - 09. marts 2020

Lægehuset på Carl Hansens Allé i Ølstykke tager ingen chancer i forhold til den øjeblikkelige coronavirus.

Derfor blev patienterne mandag morgen mødt med følgende besked på døren:

"Har du feber, hoste, synkesmerter eller vejrtrækningsbesvær eller har du inden for de seneste fjorten dage opholdt dig i Norditalien, Kina, Singapore, Hong Kong, Japan, Sydkorea, Iran eller haft tæt kontakt med en mistænkt smittet person, så skal du først ringe til lægehuset og ikke bare gå ind."

Beskeden bliver nu fulgt op med en lukning af den åbne konsultation mellem kl. 8.00 og 9.00.

"På grund af risiko for at sprede smitte med coronavirus har vi valgt i lægehuset at stoppe med at tilbyde åben konsulation (øjeblikskonsulation) indtil videre. Man kan således ikke møde op i lægehuset uden forudgående aftale. Man skal i stedet ringe til lægehuset," lyder det fra det lokale lægehus.

Andre patienter i fare Læge Connie Dydensborg, der siden 2013 har været tilknyttet huset, lægger ikke skjul på vigtigheden af at undgå en risiko for at sprede smitte med coronavirus.

"Vi modtager dagligt omkring 100 patienter, og i vores venteværelse sidder der ofte mange ældre og kronisk syge patienter, som er i øget risiko for at udvikle en alvorlig infektion, som de i værste fald kan dø af, hvis de bliver smittet med coronavirus. Hvis vi i lægehuset, det vil sige lægen og personalet, bliver udsat for smitte med coronavirus, så skal vi i karantæne i fjorten dage. Det vil i værste fald betyde, at vi må lukke lægehuset i fjorten dage, og så kan vi ikke passe vores øvrige patienter, som har brug for at komme til lægen," siger Connie Dydensborg til Lokalavisen Egedal.

Hun anbefaler derfor borgerne til at holde sig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, inden de ringer til det lokale lægehus.

"Hvis man tror, at man kan være smittet med coronavirus, så skal man ikke komme herned. Man ringer til os, og så giver vi råd og vejledning til, hvordan man skal forholde sig. Har vi mistanke til en corona-smittet, så kontakter vi hospitalets hotline, som så vil vurdere, om personen opfylder kriterierne for at komme ind og blive testet," siger Connie Dydensborg, der ikke trykker på "panik-knappen" i forhold til selve corona-virussen.

"Nej, jeg er som sådan ikke bekymret for selve sygdommen, men der er grund til bekymring, hvis den rammer eksempelvis kræft-patienter, sukkersyge-patienter eller svage ældre. Derfor skal vi passe på med at sprede smitte," siger Connie Dydensborg.

Ingen i Egedal er smittet - endnu I skrivende stund er ingen Egedal-borgere smittet med coronavirus, men det kan der komme i løbet af de kommende dage.

"Der er folk fra Roskilde og Hillerød som er smittet, så vi har det tæt på os. Det er et spørgsmål om tid, inden det rammer Ølstykke og omegn," siger hun.