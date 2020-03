Regeriongen tager nu drastiske skridt i brug for at undgå yderligere spredning af Coronavirussen. Foto: Adobe7Stock

Coronavirus: Egedals skoler og institutioner lukker ned

Drastisk udvikling i forhold til at undgå yderligere spredning af coronavirussen. Alle skoler og institutioner lukkes ned i to uger frem

Statsminister Mette Frederiksen har netop meddelt på et pressemøde, at alle landets elever og studerende sendes hjem fra alle institutioner fra på fredag i to uger frem for at mindske spredning af coronavirus.

Dermed lukker Egedals folkeskoler ned. Læs mere om lidt, hvor Egedals borgmester Karsten Søndergaard kommenterer på sagen.