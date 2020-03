I en svær corona-tid, der rammer alt og alle, glæder det Egedals borgmester Karsten Søndergaard, at byggeriet af lejligheder og boliger i Egedal By kører videre for fuld damp. Arkivfoto

Corona-usikkerhed i Egedal: Kan ramme normerings-millioner og færdiggørelsen af Frederikssunds-motorvejen

Egedals borgmester Karsten Søndergaard erkender, at corona-nedlukningen efterlader mange åbne spørgsmål - det gælder lige fra børnepasning til sidste etape af Frederikssunds-motorvejen

Der kommer en tid efter corona-krisen.

Spørgsmålet er bare, hvilken virkelighed Danmark og landets 98 kommuner vågner op til.

"Meget afhænger af, hvor denne situation ender henne, men vores velfærd kan i en periode blive anderledes end det vi kender i dag," siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard.

Også set med lokale Egedal-briller kan efterdønningerne af corona-krisen få konsekvenser. Det er eksempelvis ikke til at sige, hvordan nedlukningen kommer til at påvirke tilførelsen af de 500 mio. kr., som regeringen og støttepartierne for længst har afsat i 2020 til bedre normeringer og mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner.

Alt er muligt "På nuværende tidspunkt tør jeg ikke gisne om det. Alt er i princippet muligt, men corona-krisen er alvorlig og vil koste penge, så et eller andet sted er det vel usikkert, om vi får tildelt vores del af normerings-puljen, som er på fire mio. kr. Hvis vi ikke får midlerne, så må vi jo agere ud fra det, men lad os nu se, hvor vi ender henne," siger Karsten Søndergaard.

Også færdiggørelsen af den længe ventede Frederikssundsmotorvej fra Smørum til Frederikssund kan risikere at ryge længere tilbage på regeringens "to do-liste".

"Vi kan godt risikere, at tredje og sidste etape af Frederikssundsmotorvejen bliver påvirket af corona-situationen. Hvis regeringen kommer til at mangle penge, så kan det godt være, at projektet bliver skubbet i baggrunden. Der ligger også en ny klimaplan, som jeg formoder de først vil kigge på, men motorvejen skal have en høj prioritet, og transportministeren kender behovet og vores ønsker," siger Karsten Søndergaard.

Lys i mørket Borgmesteren er til gengæld ret overbevist om, at corona-nedsmeltningen ikke får konsekvenser for kommunens planer i Kildedal-området, hvor Kriminalforsorgen viser konkret interesse for at købe et stykke kommunalt ejede jord til opførelsen af et stort arresthus mellem Kildedal og Knardrup.

"Jeg tror ikke, at corona-krisen får en indvirkning på Kildedal-området. Behovet og interessen vil ikke ændre sig - det gælder både i den nordlige del, men også i området ved Kildedal Station, hvor der på begge sider af kommunegrænsen er lagt op til boliger og erhverv," siger Karsten Søndergaard, der trods de hårde tider finder smilet frem, når han kigger ud af vinduet på kontoret på Egedal Rådhus.

"Hver dag kan jeg se, hvordan byggeriet af lejligheder og boliger i Egedal By kører videre for fuld damp. Det er befriende at se, og det er virkelig et lys i mørket," siger borgmesteren.