Corona-usikkerhed: Ny svømmesæson i Ganløse Svømmebad træder vande

Klargøringen af Ganløse Svømmebad er i fuld gang for at skulle have været klar til "Åbent-hus" fredag den 1.maj, men grundet situationen med forsamlingsforbuddet er sæsonstarten udskudt på grund af coronavirussen.

Det er nu blevet til den oprindelige løsning med et flisebelagt bassin. Gennem de sidste seks måneder har bassinet været et telt over dækket byggeplads.

"Resultatet kan nu ses særligt godt fra balkonen bag idrætshallen. Det lover rigtig godt med en varig løsning, som på sigt betyder bedre renholdelse og hurtigere klargøring før sæsonstart. Vi glæder sig til at komme i gang med sæsonen 2020 - og opfordre alle i Ganløse og omegn til at tilmelde sig både børne og voksne hold. På den måde får vi vist, at Ganløse støtter op omkring de faciliteter, som findes i byen. Vi oplever også, at der kommer en større søgning af medlemmer fra et større opland. De kører gerne til Ganløse for at få en unik oplevelse i et af Danmarks sidst tilbageværende friluftssvømmebade. I år bliver der måske ekstra ordinært mange omkringlæggende svømmebade lukket pga. situationen," lyder det fra Steffen Mattrup Lund-Hansen.