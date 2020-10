Artiklen: Corona-tiltag kommet for at blive: Udendørs håndvaske bliver permanente

Sådan har det været ved 78 institutioner i Egedal siden april. I forbindelse med opfyldelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for øget håndhygiejne under Covid-19 blev der i foråret etableret 78 udendørshåndvaske ved kommunens skoler, klubber og daginstitutioner.

Vaskene lever nemlig ikke op til god hygiejnestandard og kan ikke frostsikres til brug under det vejr der må forudses under den kommende vinter. Da det forventes, at Covid-19 fortsætter henover vinterperioden, skulle politikerne tage stilling til hvilken løsning der skulle indføres.

"Jeg får lyst til at sige at der kom noget godt ud af det skidt med Corona. Måske vil vi nu se et lavere sygefravær i institutionerne", sagde Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget.