Corona-succes: Ølstykke-virksomhed fremstiller foddispenser til håndsprit

"Jo, det kan jeg sådan set godt, men i første omgang tænker jeg mest på den korte bane, og her er Egedal vores nærliggende marked. Vi vil også gerne give Egedal Kommune mulighed for at hoppe med på vognen, for jeg kan godt se for mig, at skolerne kan få glæde af en foddispenser til håndsprit. Den har jo den indlysende fordel, at man helt slipper for at røre ved noget for at få håndsprit ud i sine hænder. Jeg vil da heller ikke afvise, at vores produktion kan være interessant for sundhedsmyndighederne," siger Henrik Haagendrup.