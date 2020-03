Flere personer er blevet isoleret efter den tidligere fodboldstjerne Thomas Kahlenberg er blevet smittet med corona-virussen. Søndag var han på Brøndby Stadion, men i timerne inden befandt sig, ifølge Lokalavisens oplysninger, i Ledøje-Smørum Hallen. Det har fået Styrelsen for Patientsikkerheden til at henve sig til den lokale håndboldklub. Foto: Mikkel Khan Tariq/Scanpix

Corona-smittet Kahlenberg var til håndbold i Smørum i søndags

Ledøje-Smørum Håndboldklub er af Styrelsen for Patientsikkerhed blevet gjort opmærksom på, at en tilskuer, der var tilstede blandt tilskuerne til Håndboldkampen i Ledøje-Smørum Hallen søndag den 1. marts i tidsrummet 11.40-13.15, var smittet med corona-virus.

Ifølge Lokalavisen Egedals oplysninger, så er den corona-smittede den tidligere fodboldstjerne Thomas Kahlenberg, der var i Smørum for at se sin datter spille håndbold.

"Styrelsen for Patientsikkerhed har allerede været i kontakt med de personer, som har været tæt på den smittede person, og som derfor har en risiko for at være udsat for smitte. Styrelsen oplyser, at der ikke er nogen risiko for de øvrige børn eller voksne, der befandt sig i Ledøje-Smørum hallen på det pågældende tidspunkt. Børn og voksne, som er i karantæne, har ikke været syge og har derfor ikke kunnet smitte videre. Læs mere om coronavirus på sst.dk," skriver bestyrelsen hos Ledøje-Smørum Håndbold på sin hjemmeside.