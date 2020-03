Corona skaber nye dialogformer med Egedals borgere

Byrådet i Egedal Kommune mødtes i onsdags til historiens første virtuelle byrådsmøde.

Egedal Byråd besluttede onsdag at afprøve nye og alternative former for borgerdialog. Men inden for de seneste to uger har der allerede været både debut på livestreaming fra et byrådsmøde, livechat med borgmesteren på Facebook

Byrådet i Egedal besluttede onsdag, ved det første livestreamede byrådsmøde i Egedals historie, at afprøve nye og alternative former for dialog af med Egedals borgere.

Byrådsmedlemmerne har henover de seneste måneder drøftet, hvordan kommunen kan give borgerne lettere adgang til information og dialog med kommunen om de ting, der har betydning for borgernes liv og hverdag i Egedal.

"Vi har i Byrådet altid prioriteret højt at være i dialog med borgerne i Egedal, inden vi træffer politiske beslutninger. Det foregår hele tiden, både på det formelle og det mere uformelle plan. Men nu har vi i byrådet givet hinanden hånd på, at vi vil tage borgerdialogen skridtet videre fra de mere traditionelle borgermøder og høringsformer. Udviklingen på bl.a. det teknologiske område giver os en masse nye muligheder for at engagere og give medindflydelse på de beslutninger, der handler om borgernes nærområder og hverdag, forklarer borgmester Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse.

Nye måder Borgerdialog er over de seneste år sket på mange forskellige måder i Egedal. Der har f.eks. været afholdt workshops om planstrategien, innovationsfestival samt walk & talks med politikerne, og metoderne udvikler sig stadig i takt med, at vi får flere erfaringer, og der opstår nye tendenser generelt i samfundet. I det nye år har borgmesteren f.eks. haft popup-kontor i Ganløse og Værebro, ligesom der har været åbent projektkontor om Ølstykke Stationsby en række torsdage på biblioteket.

Positiv borgmester "Med Corona-krisen er borgerdialog med ét blevet endnu mere højaktuelt, derfor har vi kastet os ud i at afprøve flere nye metoder, som f.eks. byrådsmøde og virtuelle møder mellem sagsbehandlere og borgere. Jeg er meget positiv over de foreløbige resultater, som jeg har fået god respons på både via livechatten på Facebook og på mail. I det hele taget gælder det, også når Corona-krisen er ovre, at vi som kommune skal kunne omstille os til hurtigt og kreativt, at spille med på de initiativer som borgerne kommer med. Vi skal i Byrådet være mere inviterende i forhold til at få sat borgernes løsningsforslag i spil, slutter borgmesteren.

På torsdag den 2. april har egedalborgerne mulighed for at lægge deres virtuelle vej forbi borgmesterens månedlige kaffemøde på rådhuset. Det er kl. 16.30-17.30, præcis som det plejer, men denne gang foregår det i cyberspace.