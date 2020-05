De lokale firmaer mærker konsekvenserne af Coronakrisen. Arkivfoto. Foto: Stasique Photography/Stasique - stock.adobe.com

Corona rammer lokale firmaer: Tre ud af fire har fald i omsætningen

Undersøgelse fra Egedal Erhverv viser dog også, at optimismen stadig er stor i firmaerne

Lokalavisen Egedal - 13. maj 2020

Hos de lokale firmaer i Egedal mærker man tydeligt Coronakrisen. Tre ud af fire firmaer har oplevet fald i omsætningen, viser en undersøgelse fra Egedal Erhverv.

Undersøgelsen er foretaget med en række spørgsmål til lokale virksomheder, og 66 har besvaret. Firmaerne er fordelt fra enkeltmandsvirksomheder og op til knap 200 ansatte, oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

"Vi kan se, at hele 75 procent af virksomhederne har oplevet et fald i deres omsætning, efter at landet lukkede ned på grund af corona-krisen", siger Mikkel Davisen fra Egedal Erhverv.

"For 24 procent af virksomhederne er faldet mellem 75 og 100 procent - så her taler vi altså virksomheder, som er lukningstruede eller som midlertidigt har helt lukket ned".

Endnu har antallet af fyringer ikke boomet i de lokale virksomheder. 80 procent har ikke grebet til afskedeliger af medarbejdere. 86 procent har ikke oplevet, at corona-krisen har påvirket sygefraværet hos medarbejderne, fremgår det af undersøgelsen.

Støtteordninger En del af virksomhederne har benyttet sig af nogle af de støtteordninger, som regeringen har lanceret. Det gælder især muligheden for lønkompensation - 25 procent, midlertidig udskydelse af betalingsfrister for skat og moms (29 procent) og muligheden for kompensation til selvstændige (35 procent), oplyser Egedal Kommune.

"Optimismen hos virksomhederne er heldigvis stadig stor. Kun knap 14% forventer, at corona-krisen betyder at de kommer til at lukke ned, fordi de allerede er hårdt ramte", siger Mikkel Davidsen fra Egedal Erhverv.

Mange opfordrer til, at man husker at bruge de lokale virksomheder - og ikke glemmer dem, der har måttet lukke midlertidigt ned.

Kontakt kommunen "Undersøgelsen viser, at knap 22 procent af virksomhederne har benyttet sig af rådgivning hos kommunens erhvervsteam, det er jeg selvfølgelig glad for. Men der skal også lyde en opfordring til, at flere kontakter os - vi hjælper altid gerne" siger borgmester Karsten Søndergaard (V).

Han er også glad for, at mange henviser til at man skal købe lokalt og bruge lokale håndværkere, et fokus man har i kommunen.

"Med vores køb lokalt-kampagne opfordrer vi helt klart til at lægge sine indkøb lokalt, og til at bruge lokale håndværkere. Det har vi også fokus på internt i kommunen", siger Karsten Søndergaard.

Hvis genåbningen af Danmark kommer til at trække ud, kan påvirkningen af virksomhederne blive mere markant. Derfor har Egedal Erhverv planer om at gentage undersøgelsen på et senere tidspunkt. Pressemeddelelse