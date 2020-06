Corona-nødundervisning på Balsmoseskolen: Eleverne byggede en gårdhave til dem selv og deres kanin

Der så jeg det fedeste projekt. En gårdhave. Der stod 3 elever og et par voksne, der stod og malede et pallehegn. Jeg tog en af de voksne til side. Maria Grosche Fleron. Hun er naturfagslærer på Balsmoseskolen. "Vi var, pga corona, i en særlig nødsituation. Jeg er faglærer i naturfag og jeg tænkte, hvis vi kunne have en gårdhave kunne vi løse 3 problemer. 1. Inde i vores klasse om sommeren bliver det utroligt varmt og næsten ulideligt at være i klassen. Så hvis vi havde en gårdhave kunne vi jo have undervisning derude og ikke inde i den varme klasse. 2 Vi skulle meget hurtigt finde på noget undervisning og vi havde kun en dag. Så et gårdhaveprojekt virkede som en god ide, fordi jeg kunne se en masse faglighed i det, hvor vi kunne få dækket mange af de faglige mål for folkeskolen. 3. Vi ville bruge en masse genbrugsting til at bygge og plante i haven. Som paller og frø og planter fra andre kollegaer, for at imødekomme principper for bæredygtighed"