Corona-krisen skal ikke ødelægge fællesskabet: Egedals klubbørn mødes bag skærmen til quiz og hygge

Men selvom klubben for tiden er et lukket land for pædagoger og de cirka 300 lokale klubbørn, så bliver fællesskabet stadig dyrket - det er bare flyttet om bag skærmen.

Det var hende, som fik ideen til at trodse corona-kedsomheden ved at mødes virtuelt som et brugbart alternativ til den fysiske kontakt.

"Først og fremmest, så er online-klubben med til at holde liv i det store fællesskab, som børnene normalt nyder godt af hver eneste dag. Børnene savner tydeligvis deres venner, så så det er et alternativ. Vi gør det også for at vise, at vi er her altså stadig, selvom det er i en anden form," siger Kamilla Lieberkind, der udover sit arbejde som lokal pædagog også studerer IT.