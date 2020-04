Corona-krisen gør ondt: Egedal-foreninger går glip af flere hundrede tusinde kroner

"Lige nu er vi usikre på, om koncerten overhovedet kan afvikles. Det er vi ved at finde ud af, men vi havde solgt 400 billetter til at starte med. Så kom corona-krisen, og vi gav folk mulighed for at få pengene retur eller beholde deres reservation. Nu er vi nede på 250 solgte billetter, så vi regner ikke med noget overskud, hvis koncerten altså gennemføres. Det er ærgerligt, for det er et overskud, som hvert år har stor betydning for klubben. Det går til driften og andre gøremål i klubben," siger Helle Rasmussen.

Aflysning til 125.000 kroner

"Vores overskud plejer at ligge et sted mellem 100.000 og 125.000 kroner. Det plejer vi at give videre til områdets foreninger, blandt andet tri-centeret, fodboldklubben, gymnastikafdelingen og skytteforeningen. Vi er sat i verden for at støtte de lokale foreninger og klubber, så det er et hårdt slag, at vi ikke kan bidrage i år. Heldigvis har vi nogle penge liggende, som vi overvejer at sende videre, men den beslutning har vi endnu ikke taget," siger Joakim Bak fra Idrættens Venner.