Corona-knytnæve: 909 Egedal-borgere er nu registreret som ledige

Ledigheden er dundret i vejret i Egedal Kommune siden corona-pandemien gjorde sit indtog i Danmark. Udvalgsformand Charlotte Haagendrup frygter ny stigning

29. maj 2020

Konsekvenserne af corona-krisen kan mærkes vidt og bredt - også i Egedal Kommune, hvor ledigheden er steget markant.

Ifølge de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet, så er 909 borgere i Egedal Kommune nu registreret som ledige, hvilket svarer til en stigning på 33 procent siden årsskiftet.

Men i takt med, at Danmark genåbner og hjælpepakker udfases, kan virkeligheden vise sig endnu mere brutal.

I Egedal er flere end 1.000 personer nemlig sendt hjem af deres arbejdsgiver uden løn, mens 1.111 personer - svarende til 7,4 procent af kommunens 15.058 privatansatte borgere - har været sendt hjem med lønkompensation.

Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal, er ærgerlig over tallene fra Beskæftigelsesministeriet.

"En ledighed på 33 procent siden årsskiftet er markant. Det må vi erkende, men det er også et klart udtryk for, hvor hårdt corona-krisen har ramt. Stigningen skyldes jo ene og alene corona-nedlukningen," siger Charlotte Haagendrup, som frygter, at ledigheden vil stige i Egedal Kommune.

"Jeg tror desværre ikke, at vi har set den sidste stigning, for rigtig mange er sendt hjem fra brancher, hvor der ikke er en lang opsigelse, så vi kan risikere en ny stigning," siger Charlotte Haagendrup.

Kommer til at tage tid Men den lokale udvalgsformand prøver også at tage "ja-hatten" på og se positivt på de kommende måneder.

"Vi kan ikke bare knipse med fingrene, og så bliver ledigheden bragt ned. Det kommer til at tage tid, men når jeg alligevel er lidt optimistisk, så hænger det også sammen med, at Danmark åbner mere og mere op. Der er kommet og kommer yderligere gang i caféer, restauranter og butikker. Det kan betyde meget, men det har også stor betydning, at beskæftigelses-indsatsen er i gang igen, så man aktivt skal søge et job," siger Charlotte Haagendrup, der samtidig nævner vigtigheden i at få hjulene igang igen.

Pres på jobcenter "Det handler ganske enkelt om, at vi som forbrugere skal ud og svinge Dankortet i Egedal Kommune. Hvis vi bruger pengene lokalt og støtter de lokale virksomheder, så stiger behovet for arbejdskraft, så vi kan i høj grad gøre noget selv for at vende udviklingen. Det er også derfor, at vi som kommune har taget initiativ til kampagnen "Køb lokalt". Det betyder rigtig meget," siger hun.

Egedals øgede ledighed betyder også, at kommunens jobcenter har fået ekstra travlt.

"Hver ledig, der stiller sig op i køen, gør mig ked af det, men vi har et godt jobcenter, som er klar til at hjælpe de her mennesker. Jeg ved, at vores jobcenter arbejder på højtryk for at hjælpe de ledige tilbage i arbejde. Vi har nogle kontakter, som vi forsøger at trække på, men jeg tror og håber, at meget løser sig, når der igen kommer helt gang i hjulene," siger Charlotte Haagendrup, der også har fokus på, at Egedals jobcenter kan komme under pres.

"Ledigheden siger det hele. Der kan komme pres på jobcenteret i løbet af efteråret, og derfor skal vi kigge på, om der er behov for ekstra hænder. Er der behov for mere mandskab i jobcenteret, så skal vi efter min mening kigge på det i de kommende budget-forhandlinger," siger hun.