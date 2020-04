Corona har ændret arbejdsgangen: Apoteker knokler med at bringe ud

Bliv hjemme, hvis du kan. Mød ikke op hvis du er smittet. Ikke være for mange i butikken ad gangen.

Opfordringer som disse kan vi efterhånden, som vigtige retningslinjer under Coronakrisen.

På apotekerne i Egedal oplever man, at folk er blevet gode til at rette sig efter retningslinjerne – så meget, at det har ændret arbejdsdagen betydeligt.Der bliver nemlig bragt betydeligt mere medicin ud til de kunder, der plejer at benytte apotekerne i Stenløse, Ølstykke og Smørum.

”Vi har helt klart oplevet en ændring. Vi sender meget mere medicin ud nu”, lyder det fra Stenløse Apotek.

Det foregår med en chauffør, der sørger for privat udbringning. Hvor der fra Stenløse deles ud til både Stenløse, Ølstykke og Veksø, hører Smørum Apotek under Ballerup, hvorfra udbringningen foregår.

Det betyder med andre ord, at apotekerne har fået mere travlt med ”ud af huset” end i selve butikken. Sådan var det ikke til at begynde med, lyder det fra Stenløse Apotek:

”Lige i starten, da Coronakrisen brød ud, fik vi travlt i selve butikken. Men det ændrede sig hurtigt til det bagudrettede i butikken.”