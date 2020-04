Blandt andet en renovering af omklædningsrummene i Ølstykke Svømmehal er med i de anlægsprojekter, som nu bliver fremrykket. Dameomklædningsrummene blev renoveret i 2019, men der mangler de øvrige omklædningsrum i svømmehallen. Det arbejde bliver altså udført i år Foto: KT

Send til din ven. X Artiklen: Corona-håndsrækning til erhvervslivet: Byrådet i Egedal fremrykker anlægsprojekter for 27,5 mio. kr. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-håndsrækning til erhvervslivet: Byrådet i Egedal fremrykker anlægsprojekter for 27,5 mio. kr.

Et enigt byråd i Egedal fremrykker næste års million-anlægsprojekter til 2020.

Lokalavisen Egedal - 02. april 2020 kl. 16:28 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

egedal Det er ingen hemmelighed, at corona-krisen presser landets byggebranche til det yderste.

Derfor har det vakt glæde og stor lettelse blandt Danmarks virksomheder, at regeringen har fjernet årets anlægsloft for at holde gang i byggebranchen.

Helt konkret spiller Egedal ud med en pæn økonomisk corona-krisepakke på i alt 27,5 mio. kr., der betyder, at større og mindre anlægsprojekter i 2021 og 2022 nu fremrykkes til i år.

"Vi har som politikere et kæmpe ansvar for at få os igennem denne krise så nænsomt som overhovedet muligt. Derfor gør det mig selvfølgelig glad, at vi på tværs af partier går hånd i hånd, og kan enes om at træffe en vigtig beslutning som denne. Det er helt afgørende for virksomhederne, at den her mulighed er der. Det giver nogle virksomheder muligheden for at få penge i kassen og dermed fastholde arbejdspladser. Det er det det handler om lige nu," siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard.

Politikerne besluttede blandt andet at fremrykke knap 8 mio. kr. til at renovere kommunens bygninger og 3 mio. kr. til energirenovering. Desuden vil der nu også blive brugt godt 4 mio. kr. til byggemodning af plejeboliger i Egedal by. I alt blev der vedtaget fremrykninger for næsten 28 mio. kr.

Økonomien er på plads

Fremrykningen vil ikke umiddelbart få økonomiske konsekvenser for kassebeholdningen i Egedal Kommune. Af de knap 28 mio. kr. til anlægsudgifter der nu gives tillægsbevilling til, er de 26 mio. kr. nemlig allerede finansieret i investeringsoversigten og i driftsbudget 2021-22.

Byrådet besluttede også, at administrationen skal undersøge, om der er andre anlægsprojekter, der kan fremrykkes til 2020. Det vil der komme en afklaring på i maj eller juni måned.

"Vi må hele tiden være på forkant og tilpasse os situationen. Det bliver ikke hverdag igen, som vi kender det lige med det samme. Den her krise vil kunne mærkes i mange måneder fremover. Men jeg er helt tryg på Egedals vegne, når samtlige politikere i byrådet på den her måde tager ansvar, og handler rettidigt, efterhånden som udfordringerne opstår. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få kommunen sikkert igennem krisen," siger Karsten Søndergaard.