Corona flytter lokalforenings café

Tidligere har caféen været afviklet i Sundhedscenteret ved Egedal Rådhus, men grundet den øjeblikkelige corona-situation, så har foreningen været nødt til at se sig om efter et nyt tilholdssted.

"Da det nu også er blevet for koldt til at holde café udenfor, som vi har gjort siden august, lavede jeg et opslag på Facebook, hvor jeg søgte et mødested til vores café. Jeg blev derefter kontaktet af Bækkegården, som havde et fælleshus vi gerne måtte låne. Det sætter vi stor pris på," siger Lisbeth Bjørn Hornemann, formand for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Egedal.