Corona flytter Egedals uddannelsesaften om bag skærmen

Den årlige uddannelsesaften for 8.-10. klasseelever i Egedal Kommune rykker online onsdag den 4. november

Lokalavisen Egedal - 30. oktober 2020

Traditionelt holder Egedal Ungeindsats hvert år i starten af november en stor uddannelsesaften, hvor op mod 1.200 unge 8., 9. og 10. klasseelever deltager med deres forældre, men på baggrund af den aktuelle corona-situation er uddannelsesaften i år flyttet online.

Det betyder, at de unge kan sidde sammen med deres forældre derhjemme i stuen eller ved køkkenbordet, og se korte videoer fra de forskellige uddannelsesretninger onsdag den 4. november om aftenen.

"Selvom vi selvfølgelig allerhelst havde set, at vi havde mulighed for at gennemføre uddannelsesaften som de foregående år, så er vi glade for, at vi har fundet en anden løsning, så vi fortsat kan få præsenteret de unge for det brede udvalg af uddannelsesretninger, der findes. Derudover får de unge og deres forældre i år faktisk endnu bedre mulighed for at vende eventuelle spørgsmål med vores uddannelsesvejledere, da de sidder klar på telefonerne hele aftenen," siger Thomas N. F. Bruun som er leder af Ung Egedal og Egedal Ungeindsats.

Sidder klar Det betyder, at hvis de unge eller deres forældre efter af have set videoerne har spørgsmål til uddannelsesretningerne, deres indhold, adgangskrav, tilmelding eller noget helt andet, så sidder de lokale uddannelsesvejledere fra Egedal Ungeindsats klar til at besvare disse pr. telefon fra kl. 16.00-21.00.

Uddannelsesvejlederne kan kontaktes ved at sende en besked til telefon nr. 7259 9236 med navnet på den unge, som gerne vil tale med en vejleder, så bliver han eller hun efterfølgende ringet op.

"Vi håber meget, at de unge og deres forældrene vil benytte sig af vores lidt anderledes tilbud om en uddannelsesaften, og afsætte tiden hertil. Udover at det er utroligt vigtigt, at både de unge og deres forældre får mere viden om de forskellige uddannelsesretninger, så ved vi også, at det er utroligt vigtigt at de vender emnet sammen og afsætter tid hertil. Det er med til at sikre, at de unge får valgt den, for dem, rigtige ungdomsuddannelse," sigere Line Krogh Jensen, der er koordinator i Egedal Ungeindsats tilføjer

På den online uddannelsesaften vil det være muligt, at se videoer om alt fra 10. klasse, , HF, STX, HHX, HTX og de mange EUD og EUX uddannelser, som præsenteres via de hovedindgange de er organiseret under.