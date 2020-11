Sådan plejer det at se ud i Ganløse, men i år sætter corona-situationen en stopper for festlighederne. Arkivfoto

Corona aflyser landsbyens julefest

"Vi oplever jo coronaens spøgelse allevegne og desværre også i forhold til aktiviteter og events i Ganløse. I år må vi desværre aflyse alle de traditionelle festligheder, der plejer at foregå den dag juletræet tændes," lyder det fra Anne Hjælmsø, som kalder situationen for ærgerlig.

"Det er trist, for stort set alle børnefamilier med bedsteforældre plejer at møde op til fakkeltog, æbleskiver, godteposer og talen, der byder julen velkommen. Men altså ikke i 2020, hvor alt er anderledes. Vi må passe på hinanden - hver for sig," siger Anne Hjælmsø.