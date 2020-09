Corona aflyser frivilligheds-fest på rådhuset

"Vi har gennemgået planerne mange gange, for at se, om vi dog ikke kunne mødes på ansvarlig vis og fejre vores mange frivillige. Men det går desværre ikke. Vi vil ikke risikere, at sprede smitte til et arrangement, som skal være en festlig begivenhed og hvor vi ved, at der kan komme flere gæster, der er i risikogruppen. Vi må gå andre veje for at fejre frivilligheden i år, siger borgmester Karsten Søndergaard, der ellers havde glædet sig til at uddele årets to priser sammen med Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.