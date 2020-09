Corona aflyser "Syng sammen" i Egedal

Under normale omstændigheder ville Egedal Musikskole have startet "Syng Sammen-sæsonen" nu, men på grund af corona-situationen har Egedal Musikskole valgt at udskyde starten indtil tirsdag den 23. februar 2021 og altså aflyse de tre datoer her i efteråret.