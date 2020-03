Artiklen: Corona: Her er planen for undervisningen på Egedal Gymnasium & HF

Eleverne skal stadig have undervisning og aflevere opgaver. De vil blive undervist og få vejledning virtuelt," siger Camilla Rye Jørgensen, rektor på Egedal Gymnasium & HF

Selvom statsministeren har meddelt, at alle ungdomsuddannelser skal lukkes de næste 14 dage, så skal de lokale elever på Egedal Gymnasium & HF ikke snydes for at lære noget.