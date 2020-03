De lokale genbrugsstationer holder åbent for erhvervsaffald i hverdagene i den almindelige åbningstid fra kl. 10-18, men genbrugsstationerne er ikke åbne for borgere. Arkivfoto

Artiklen: Corona: Affaldet tømmes i Egedal - de lokale genbrugsstationer lukker for borgerne

Corona: Affaldet tømmes i Egedal - de lokale genbrugsstationer lukker for borgerne

Den aktuelle corona-situation verden over har allerede fået og vil få i de kommende dage stor betydning for borgernes hverdag i Egedal Kommune.

Flere tiltag er som bekendt allerede sat i værk i forhold til skoler, daginstitutioner, nødpasning, pleje, sundhed og hjemmepleje, og nu kan Egedal Kommune også melde om nyt i forhold til tømning af affald samt de lokale genbrugsstationer i Stenløse, Ølstykke og Smørum.

"Lige nu er der ingen ændringer på tømning af affald. Dette kan ændre sig, hvis der sker mandefald i løbet af de kommende uger. Egedal Kommune er i gang med en beredskabsplan med forskellige indgreb alt efter hvor omfattende mandefald, der er tale om. Ved mandefald kan det i første omgang blive aktuelt at afhente affald udenfor de sædvanlige tidspunkter (6-18). Der kan blive udvidelser både morgen, aften og i weekenden. Vestforbrænding, der modtager kommunens affald, opretholder som udgangspunktet driften i perioden, og lige nu modtager de alle fraktioner. Det kan dog blive aktuelt, at der vil skulle prioriteres, og de vil i den situation prioritere kun af tage imod dagrenovation (Rest- og Madaffald) fremfor emballage (Plast, Metal, Glas, Papir og Pap)," oplyser Egedal Kommune.

På de lokale genbrugsstationer kommer der også ændringer.

"Genbrugsstationerne holder åbent for erhvervsaffald i hverdagene i den almindelige åbningstid fra kl. 10-18. Dette gør vi af hensyn til håndværkere, der stadig arbejder, og som skal kunne komme af med deres affald. Genbrugsstationerne er ikke åbne for borgere. Vestforbrænding vurderer løbende, om der er behov for yderligere restriktion af åbningstiden på hverdagene. Alle genbrugsstationer vil være lukket i weekenden, da der bliver afleveret minimalt med erhvervsaffald. Dette gælder også den døgnåbne på Stenløse Genbrugsstation," lyder det fra kommunen.