Se billedserie Peter Beier råder over 23 butikker på landsplan, men butikken i Stenløse holder han særligt af. Nu deler han gratis is ud til kunderne i Egedal Centret. Det sker søndag den 8. marts. Pressefoto

Chokoladekongen Peter Beier jubler: "Vi har fordoblet vores omsætning i Stenløse"

Peter Beier har fået en forrygende start med sin nyåbnede café i Egedal Centret, og nu er han klar med endnu en nyhed

Lokalavisen Egedal - 22. februar 2020 kl. 09:04 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ude godt - hjemme bedst.

Det kan chokoladekongen Peter Beier skrive under på, for selvom han på landsplan råder over 23 butikker og caféer, så er Stenløse og lokationen i Egedal Centret bare noget helt særligt.

"Det stammer helt tilbage fra tiden på Dam Enge, hvor vi havde butik i otte år. Det var en god tid, og det er det stadig efter vores flytning til Egedal Centret. Her har vi ligget i fire år, og det er en butik, som betyder rigtig meget for mig. Det er lidt sjovt, for jeg kommer meget rundt til de forskellige butikker, men den i Stenløse er jeg bare tæt knyttet til. Det kan ikke være anderledes," siger Peter Beier.

Kærligheden til Stenløse-butikken betød også, at han i november sidste år valgte at udvide rammerne med en café, og det har vist sig at være en rigtig fornuftig ide.

Gratis is 8. marts "Vi har allerede fordoblet vores omsætning. Det er ret enestående. Borgerne i Stenløse og Ølstykke kan bare noget særligt. De har virkelig taget butikken og nu caféen til sig, og det er vi så glade for. Udvidelsen er gået over al forventning," siger Peter Beier, der snart er på banen med et nyt tiltag, der naturligvis skal lanceres i Stenløse-butikken.

"Jeg introducerer et helt nyt iskoncept, hvor kunderne kan smage og købe økologiske og hjemmelavede isvafler samt is i flere varianter. Det er et stort projekt, som har krævet en masse overvejelser, men jeg er kommet frem til den konklusion, at iskonceptet er en naturlig del af vores udvikling, da is og chokolade hører sammen. Jeg lancerer konceptet i butikkerne på Østerbro, Axel Tower i København, Store Kongensgade i København, og så i Stenløse," siger Peter Beier, der selv kommer til Stenløse og introducerer sit nye iskoncept.

"Det sker søndag den 8. marts, hvor jeg fra klokken 14.00 til 17.00 selv vil stå bag disken og servere gratis is. Det bliver også dagen, hvor vi udvider vores åbningstider i Stenløse, så vi fremover har åbent alle dage fra kl. 10.00 til 21.00," siger Peter Beier.