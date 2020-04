Blandt andet en renovering af omklædningsrummene i Ølstykke Svømmehal er med i de anlægsprojekter, som nu bliver fremrykket. Arkivfoto

Charlotte Haagendrup om fremrykkelse af anlægsopgaver: "Vigtigt at vores lokale håndværkere får mulighed for at byde ind på opgaverne"

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune, Charlotte Haagendrup, sætter ord på byrådets beslutning om at fremrykke anlægsprojekter for i alt 27,5 mio. kr.

Det vakte glæde og lettelse blandt Danmarks virksomheder, da regeringen for nogle uger siden fjernede årets anlægsloft for at holde gang i byggebranchen. Kort efter fulgte Egedal-byråd op med en pæn økonomisk corona-krisepakke på i alt 27,5 mio. kr, der betyder, at større og mindre anlægsprojekter i 2021 og 2022 nu fremrykkes til i år. Beslutningen vækker stor glæde hos byrådsmedlem Charlotte Haagendrup (C), der også er formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune. I det seneste nyhedsbrev hos den lokale Egedal-vælgerforening i det Konservative Folkeparti uddyber hun betydningen af byrådets beslutning.

Mange opgaver "Det er for eksempel vedligeholdelsesefterslæb på vores bygninger og nye projekter. Som et par eksempler kan nævnes: Dagplejen i Smørum (Gammeldamsgårdsvej). Facaderenovering, tagrenovering og renovering af liggerum, energirenovering, udskiftning til LED-lys. På Stengårdens Byggelegeplads er det renovering af kældernedgang samt tag, energirenovering i form af renovering af varme og ventilation. I

Maglehøjskolens hal er det renovering af tag over omklædning, samt sokkel, energirenovering i form af renovering af ventilation og belysning.

Renovering af omklædningsrum i Ølstykke Svømmehal er også med i planen. Nogle omklædningsrum blev renoveret i 2019, men der mangler de øvrige omklædningsrum. Derudover er der opgaver ved Jørlunde å og Værebroådal. Opgaver med slidlag, signalanlæg, fortovsrenovering, indkøb og opstilling af legeanlæg i institutioner og meget mere," skriver Charlotte Haagendrup og fortsætter: "Det er vigtigt, at vores lokale håndværkere får mulighed for at byde ind på opgaverne. Jeg håber, mange små og mellemstore lokale håndværkere vil byde ind, og at vi kan være med til at fortsat have en stor del lokale virksomheder – også efter åbning af samfundet igen. Men vi kan også som almindelige borgere hjælpe vores virksomheder. Jeg har sammen med min familie aftalt, at vi hver uge køber take-away fra vores lokale restauranter. Vores lokale cafeer og spisesteder lider i stor stil. Det er en måde, vi kan hjælpe dem på. Vi har faktisk mange gode spisesteder – jeg kan stærkt anbefale det," skriver hun.