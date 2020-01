Café lukker og slukker i Egedal Centret: Nu rykker lokal cykelhandler ind i lokalet

"Der er ganske enkelt for få kunder til os i Egedal Centret. Vi fik en rigtig god start, men siden er vores omsætning desværre faldet støt. Det bliver vi nødt til at tage konsekvensen af, så vi lukker senere på måneden. Vi har haft flere faste kunder hernede, og dem har vi været glade for, men der har ikke været nok til at få caféen til at køre rundt. Folk ser vores café, når de går forbi i retning mod stationen, men for få stopper op og kommer indenfor. Når det er sagt, så har vi haft en rigtig god tid i centeret, men vi er helt afklaret med vores beslutning," lyder det fra "Café Sweet Moments". Når kaffe-kopper og cappuccino-maskinen er pakket sammen, så går arbejdet i gang med at omdanne lokalet til en cykelforretning, for ejeren af Stenløse Cykler & Værksted står på spring.

Intet nyt om Netto-lokale

"Jeg glæder mig rigtig meget til at rykke min forretning ned på gadeplan, så flere kunder vil få nemmere ved at se mine cykler. Min nuværende placering på første sal betyder desværre, at kunderne ikke lige kommer forbi og ser min cykel-udstilling og mit udstyr. Derfor har flytningen stor betydning for mig. Jeg kan samle min forretning med et slags værksted og opbevaringsrum i kælderen og en klassisk butik ovenpå. Det bliver rigtig godt," siger ejeren Najib Heyderi, der i 13 måneder har haft forretning på første sal over det tomme lokale ved siden af Netto.

Og netop lokalet i forlængelse af Netto har stadig høj prioritet i Egedal Centret, men i skrivende stund er man ikke tæt på et lejemål. Det meddeler Søren Lyhne, formand for centerets Ejerlaug.

"Der er ikke noget nyt i forhold til en mulig ny butik, men vi er i gang med at gøre lokalet klar, så det kan bruges som prøveforretning," siger Søren Lyhne.