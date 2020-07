Se billedserie Ejeren af Café Egedal, Yan Jie Yin, modtager her blomster og diplom af Lokalavisens salgschef Peter Darum og Danske Banks filialdirektør Helen Kuhre. Fotos: KT

"Det er svært at forstå, men det er fantastisk og overvældende," siger ejeren af Café Egedal i Egedal Centret, der mandag morgen modtog prisen for "Månedens Butik" i juni

Lokalavisen Egedal - 06. juli 2020

"Vi kunne godt trænge til en rigtig god café."

Sådan har det årevis lydt fra kunderne i Egedal Centret, og for præcis ét år siden fik de deres vilje, da Café Egedal slog dørene op i det tomme butikslokale på midtertorvet.

Siden er det kun gået én vej for den nyåbnede café, der byder på alt fra dansk smørrebrød og varme retter til sushi og take away.

Kunderne strømmer til, caféen er allerede udvidet med plads til 80 spisende gæster, og mandag blev man kåret til "Månedens Butik" for juni måned - en pris, der uddeles af Lokalavisen Egedal og Danske Bank Egedal.

"Jeg er meget overrasket. Det havde jeg ikke regnet med. Det er svært at forstå, men det er helt fantastisk og overvældende. Jeg er stolt, for det betyder meget for os," siger caféens ejer Yan Jie Yin, da han modtager blomster og diplom.

På Lokalavisens Facebookside har caféen fået 17 ud af 49 nomineringer, hvilket Helen Kuhre, filaldirektør hos Danske Bank Egedal, også bemærkede i sin tale.

Skaber liv på torvet "I har bevist, at selvom I kun har ligget i Egedal Centret i ét år, kan man sagtens blive månedens butik. I har formået at skabe en butik, der giver liv på torvet og smil på læben - specielt omkring frokosttid, og I har trods corona-krisen allerede udvidet. I har absolut fat i noget lokalt, der tiltrækker ung som gammel og høj som lav. Kunderne elsker jer og skriver blandt andet, at I forstår at gøre en god dag endnu bedre med fantastisk madtil meget rimelige priser," lød det fra Helen Kuhre.

Yan Jie Yin lægger heller ikke skjul på, at caféen meget hurtigt har etableret sig i centeret efter en fortid i først Jyllinge Centret og senest i gågaden i Frederikssund.

"Efter flere år i Jyllinge ville vi egentlig gerne til Egedal Centret, men det kunne ikke lade sig gøre på det tidspunkt, så vi åbnede i stedet i Frederikssund, men lokalet i Frederikssund var ikke optimalt, så da muligheden endelig var der for at komme til Egedal, så tog vi chancen. Det har vi ikke fortrudt. Vi har fået en god start, og vi har fundet vores koncept med den rigtige kvalitet til den rigtige pris," siger Yan Jie Yin, der ser lyst på fremtiden i Egedal Centret.

"Nu har vi udvidet lokalet, og når corona-krisen er helt overstået, så vil jeg gerne lave et grill-koncept til de spisende gæster, men vi har ikke travlt. I første omgang fokuserer vi mere på at fastholde kunderne, som især køber vores smørrebrød og sushi," siger café-ejeren.