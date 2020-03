Byrådsmøde live på nettet: Politikerne sidder hver for sig og holder 'webmøde'

Byrådsmødet onsdag aften i denne uge bliver på en måde, som ingen vist har oplevet før.

På grund af Coronakrisen var det først meningen, at politikerne skulle sidde ved nogle andre borde på rådhuset, end de plejer, med større afstand. Men efter forbuddet mod forsamlinger over 10 mennesker er trådt i kraft, er der strammet yderligere på retningslinjerne.

Derfor bliver der nu i stedet tale om et ’webmøde’, hvor politikerne sidder foran hver sit kamera og vender og drejer punkterne på dagsorden på denne måde. Som det er blevet moderne i disse Corona-tider, hvor mange efterhånden arbejder hjemme.

”Meningen er, at de skal kunne logge sig på hjemmefra. Men der bliver også mulighed for at sidde på hver sit kontor på rådhuset, hvis man har brug for teknisk assistance”, siger Marianne Roed Jakobsen, kommunikationschef i Egedal Kommune.

Mødet vil kunne følges på nettet, hvor det livestreames på både kommunens hjemmeside og Facebook-side.

”Vi er ved at undersøge, om det også kan streames på vores egen YouTube-kanal”, siger Marianne Roed Jakobsen.