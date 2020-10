Det er her på dette areal ud til Frederikssundsvejen, hvor der i øvrigt ligger et regnvandsbassin, at ejendomsudviklingsfirmaet BBByg A/S vil opføre boliger og restauranter. Foto: KT

Byrådet kigger på nyt bygge-projekt ved station

Planerne om restauranter, boliger og en tankstation rykker et skridt nærmere på arealet vest for Egedal Station

Lokalavisen Egedal - 29. oktober 2020 kl. 17:21 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Som Lokalavisen Egedal skrev for et par uger siden, så har ejendomsudviklingsfirmaet BBByg A/S henvendt sig til Egedal Kommune med et stort bygge-projekt.

På arealet vest for Egedal Station, nærmere betegnet ud til Frederikssundsvejen direkte overfor bydelscenteret, har BBByg A/S planer om at opføre boliger, et nyt parkeringshus, restauranter og en tankstation med en vaskehal.

I en skrivelse fra april har BBByg A/S opfordret Egedal Kommune til at indgå en projektudviklingsaftale med selskabet omkring arealet med tilhørende forkøbsret ved et efterfølgende udbud af arealet, der indgår som en del af Stationsområdet i Egedal By og er omfattet af gældende "Lokalplan 46".

I forrige uge var sagen på bordet hos kommunens Planudvalg, og her blev det blandt andet anbefalet, at man i første omgang gennemfører en "åben invitation" med henblik på at udvælge et team til at indgå en projektudviklingsaftale med tilhørende forkøbsret for området.

Onsdag aften valgte byrådet at gå i samme fodspor. Den åbne invitation udsendes tidligst i første halvår af 2021, ligesom det blev godkendt, at opgavebeskrivelsen for området blandt andet skal indeholde ønske om etablering af yderligere parkeringspladser til pendlere samt ønske om etablering af liberale erhverv samt offentlig og privat service.

"Henvendelsen fra BBByg A/S er et udtryk for, at der er gang i den i vores kommune. De kommer med et projekt og et ønske om at være aktive i Egedal. Der er flere gode ideer i det her, og nu tager vi hul på processen," sagde Ib Sørensen (A) på onsdagens byrådsmøde.

Ulrik John Nielsen fra Lokallisten Ny Egedal udtrykte dog ikke udpræget begejstring for projektet.

"Efter min mening bør vi have højere ambitioner, fordi vi taler om et synligt område ud til Frederikssundsvejen og tæt på rådhuset. Vi skal lige passe på, at det her projekt ikke går for hurtigt. Selvfølgelig skal vi tage henvendelsen seriøs, men det skal også hænge sammen, så lad os lige spise brød til," sagde Ulrik John Nielsen.

Det konservative byrådsmedlem Niels Lindhardt Johansen kunne dog godt se det spændende i projektet.

Svært område "Der ligger en lokalplan og en handelscenter-plan, så vi er faktisk godt på vej allerede, men vi skal tænke os godt og gundigt om, hvilket vi også kommer til at gøre. Nu får vi mulighed for at drøfte projektet og se nærmere på det," sagde Niels Lindhardt Johansen.

Efter byrådsmødet understregede Planudvalgsformand Ib Sørensen, at BBByg A/S har udset sig et "svært" område.

"Når vi snakker bydelscenteret på den anden side af Frederikssundsvejen, så hører dette område også under den kategori. Der er mulighed for eksempelvis restauranter og en tankstation, men området er svært, fordi vi har forpligtelser overfor både Banedanmark og Novafos. Når det er sagt, så har BBByg fremlagt et fint projekt. Vi udelukker det heller ikke, men lad os bruge den kommende tid på at flere øjne på," siger Ib Sørensen, der sagtens kan forestille sig én eller flere caféer på arealet.

"Vi kommer nok ikke til at lokke gourmet-restauranter til Egedal, men måske kunne en café være interessant, så flere Egedal-borgere kan få lyst til at gå ud at spise. Jeg mener ikke, at det vil svække Egedal Centret," siger Ib Sørensen.