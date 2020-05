Det er dette område på Spejderengen i Ølstykke, at den nye privatskole har fået lov til at leje til skolestarten i august. Tidsplanen vækker dog bekymring blandt politikere i byrådet. Kort: Egedal Kommune

Byrådet i Egedal undrer sig over stram tidsplan: Ny privatskole i kamp mod uret

En byggetilladelse og et område til personale-parkering skal være på plads inden august, hvis Ølstykke Privatskole skal være klar til skolestart på Spejderengen. Derudover kommer kommunens krav om et bindende tilbud på købet af arealet

Lokalavisen Egedal - 29. maj 2020 kl. 15:15 Af Kenneth Tanzer

Fuglekvidder og sommeridyl præger Spejderengen i Ølstykke.

Med andre ord, så ligner området ikke umiddelbart et sted, der allerede til august skal huse elever, lærere og ledelse, når den nye Ølstykke Privatskole efter planen åbner i midlertidige lokaler.

Men selvom byrådet i Egedal Kommune onsdag aften nikkede ja til at udleje cirka 4.500 kvadratmeter til skolens midlertidige pavillon i to etager med plads til cirka 195 elever og 18 ansatte, så bliver tidsplanen mødt med bred politisk undren.

Privatskolen skal nemlig inden skolestarten i august både sikre et område i nærområdet til personaleparkering, ligesom der skal afleveres en byggetilladelse, hvor der er gjort rede for blandt andet kloakering, vand, el og sikkerhedsforanstaltninger.

Den deadline bliver svær at overholde mener flere politikere, som Lokalavisen Egedal har været i kontakt med.

"Tidsplanen for den midlertidige del af projektet er bekymrende. Det må jeg sige, for det skal være plads inden august, og juli er nærmest en lukket måned," siger Venstres Betina Hilligsøe.

Også socialdemokraten Ib Sørensen, der sidder som formand for Planudvalget, udtrykker bekymring.

"Projektet er helt klart presset på tid, for en byggetilladelse og godkendelsen af den laver man ikke bare over natten. Jeg håber, at privatskolen kommer i mål inden august, men hvis det ikke lykkedes, så er det ikke kommunens skyld. De er meget sent ude, når de ønsker en skolestart til august," siger Ib Sørensen.

Han mener godt, at privatskolen kan nå at få en lejeaftale på plads om en personaleparkeringsplads, men byggetilladelsen er en anden sag.

"I forhold til kloakering, så er der måske nogle forhold på Spejderengen, som privatskolen kan gøre brug af fra Børnehuset Paletten. Hvis det er tilfældet, så kan de vinde noget tid, men ellers bliver det lige til øllet," siger Ib Sørensen.

Kan ikke være ligeglad På onsdagens byrådsmøde gav Betina Hilligsøe udtryk for, at de kommende privatskole-børn ikke må komme i klemme i en presset tidsplan. Nu uddyber hun sin holdning.

"Jeg vil gerne slå fast, at vi ikke er imod privatskolen i Ølstykke. Vi støtter dem, og jeg håber det hele falder på plads. Jeg kan heller ikke være ligeglad med projektet, for der er nogle børn og forældre, som står klar til at begynde på skolen til august. De må ikke komme i klemme, for som kommune har vi undervisningspligten, men jeg siger det her, fordi jeg som forælder ville være bekymret for tidsplanen," siger hun.

Det er dog ikke kun den tre-årige lejeperiode, som vækker politisk opsigt. Også forløbet omkring privatskolens mulige køb af Spejderengen bliver mødt med undren hos Ib Sørensen.

"Jeg er overrasket over forløbet. Tilbage i september gav vi i byrådet lov til, at privatskolen kunne købe det areal på Spejderengen, som de havde brug for. Vi havde ingen planer om at sætte arealet til salg, men der lå et ønske fra privatskolen, som vi valgte at efterkomme. Siden har vi ikke set skyggen af en købsaftale eller en masterplan. Jeg havde regnet med, at der forholdsvis hurtigt efter lå en købsaftale, så de kunne etablere den midlertidige skole på det areal, som de havde købt, men her ni måneder senere har vi stadig ikke set skyggen af en aftale. I stedet har de ønsket at leje et helt andet areal til deres midlertidige placering, og den drejning undrer mig meget," siger Ib Sørensen.

Nu har privatskolen altså fået grønt lys til at leje den vestlige del af Spejderengen med bygningens langside mod Frederikssundsvej og udendørs opholdsarealer nord for pavillonen, men lejeaftalen er givet under den betingelse, at skolen inden 1. august har fremsendt et bindende købstilbud - er det ikke på plads, så bortfalder lejeaftalen.

Betingelse er nødvendig "Vi ser frem til at forhandle købskontrakt og modtage de ansøgninger, der er nødvendige for at få det permanente byggeri i gang. Det har hele tiden været kommunens intention og det skal vi hurtigt have på plads, så der bliver sikkerhed for, at der faktisk opføres en permanent skole på grunden," siger borgmester Karsten Søndergaard til kommunens hjemmeside.

Ib Sørensen lægger ikke skjul på, hvorfor betingelsen om købsaftalen er flettet ind i lejeaftalen.

"Det er nødvendigt, for nu hersker der en usikkerhed om privatskolens købevillighed. Den er usikkerhed er kommet, fordi de ikke allerede har købt grunden. Er de i stand til at løfte den økonomiske del af projektet," spørger Ib Sørensen.

FAKTA

I september 2019 vedtog byrådet i Egedal Kommune at sælge et stykke af de kommunalt ejede arealer på Spejderengen til Ølstykke Privatskole, til opførelse af en privatskole.

Da det ikke vil være muligt at gennemføre et skolebyggeri inden august 2020, hvor privatskolen ønsker at åbne, har skolen anmodet om leje af et andet stykke jord på Spejderengen til opførelse af et midlertidigt byggeri til skolens ene spor fra 0.- 9. klasse.

Nu har byrådet besluttet, at give privatskolen en treårig lejeperiode til en årlig leje på 24.000 kr., så de kan etablere sig i midlertidige lokaler og have mulighed for en skoleopstart til august 2020.

Ølstykke Privatskole skal således fremsende et bindende købstilbud inden den 1. august og skolen har en frist på 3 år efter lejekontraktens indgåelse til at gennemføre deres permanente byggeri.

Ølstykke Privatskole vil etablere en midlertidig 54x11 m pavillon i to etager, der kan rumme ca. 195 elever og 18 ansatte.

Dispensationen og landzonetilladelsen har været i nabohøring. Dispensationen vil kunne gives i maks. tre år, da tre år er lovbestemt maksimum.