Byrådet i Egedal godkender nedlæggelsen af Taxinævnet i Region Hovedstaden

Egedal Kommunes andel forventes at være under 10.000 kroner

I december 2017 trådte en ny taxalov i kraft, som overførte opgaverne i de regionale taxanævn til staten. Nævnet for hovedstaden omfatter 28 kommuner og er organiseret som et kommunalt fællesskab.

Penge retur til Egedal

Nedlæggelse af et kommunalt fællesskab kræver formelt alle deltageres godkendelse samt en efterfølgende godkendelse i det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen. Frederiksberg Kommune har henvendt sig og bedt om en formel beslutning fra de øvrige 27 kommuner med henblik på forelæggelse for tilsynet. Det skyldes, at ovennævnte lovændring ikke formelt nedlagde de regionale nævn, men blot flyttede opgaverne.