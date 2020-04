Ølstykke Privatskole regner med, at der starter 160-170 elever på skolen 10. august. Skolen placeres i midlertidige lokaler på Spejderengen. Foto: Shutterstock

Send til din ven. X Artiklen: Byrådet i Egedal godkender Ølstykke Privatskoles køb af Spejderengen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådet i Egedal godkender Ølstykke Privatskoles køb af Spejderengen

Ølstykke Privatskole har fået grønt lys til den ønskede skole-placering på Spejderengen. Den nye skole starter med 160-170 elever fra 0. til 8. klasse i midlertidige lokaler på Spejderengen, som allerede står nøgleklar 1. august

Lokalavisen Egedal - 15. april 2020 kl. 08:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampen for at opføre en privatskole i Ølstykke er nået til vejs ende.

Byrådet i Egedal Kommune har nemlig godkendt, at den nye skole kan placeres på Spejderengen i Ølstykke.

Da byrådets behandling af købet og kommunal lånegaranti er behandlet som et lukket punkt på byrådsmødet, vil formanden for skolebestyrelsen, Johan-Benjamin Hahn, ikke udtale sig om indholdet i den konkrete aftale.

Han glæder sig dog over, at en vigtig milepæl er nået i forhold til at sikre fremtiden for Ølstykke Privatskole.

"Det har været meget vigtigt for os, at vi nu kan sige "her skal vi være". Selvom vi starter i moderne midlertidige lokaler, skaber det ro, at vide, at det ligger fast, at skolen skal ligge på Spejderengen," lyder det fra Johan-Benjamin Hahn i en pressemeddelelse.

Der er også godt gang i søgningen til Ølstykke Privatskole, der i skrivende stund tager imod indmeldelse for skoleåret 2020/2021, og de står klar til at tage imod forventningsfulde elever og deres forældre i nøglefærdige lokaler 10. august 2020.

"Vi havde planlagt vores informationsmøder til at blive afholdt i marts måned, men det har vi selvfølgelig sat på stand by indtil videre," siger næstformand Miriam Horstmann og fortsætter:

"Til trods for manglende informationsmøder, er der godt gang i tilmeldingerne til skolen. Vi har naturligvis fuld forståelse for, at nogle forældre har spørgsmål som de brænder inde med, indtil vi kan mødes igen. Alle skal nok få lejlighed til at få svar på deres spørgsmål".

160-170 elever Ølstykke Privatskole regner med, at der starter 160-170 elever på skolen 10. august, og hen over sommeren skal der ansættes 15-17 lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, som skal sikre et højt fagligt og socialt niveau på skolen.

Den nye skole starter med 0. til 8. klasse i moderne midlertidige lokaler på Spejderengen, som allerede står nøgleklar 1. august.

"Vores lokaler bliver i indeklima og størrelse fuldt ud på højde med nybyggede skoler, da de lever op til gældende bygningsreglement. Vi har lyttet til de mange input vi har fået fra de mange engagerede forældre, der hjælper bestyrelsen i vores valg af midlertidige lokaler, så vi kan få de bedste vilkår for elever og fagpersonale," fastslår næstformand Nicolai Sørensen,