Rema 1000 på Rådhus Allé i Ølstykke må kigge langt efter deres ønske om at flytte op til planteskolen på hjørnet af Frederikssundsvej og Udlejrevej. Egedals politikere er dog klar til at hjælpe butikken med at finde andre placeringer i stationsbyen. Foto: KT

Byrådet droppede Rema 1000-projekt: Nu skal der kigges efter nye placeringer

Selvom Rema 1000 i Ølstykke ikke får grønt lys til at flytte sin butik op til byens planteskole, så er borgmester Karsten Søndergaard klar til at finde andre placeringer i stationsbyen. Flere borgere og Egedals nye parti forstår dog ikke Rema-afvisningen

Lokalavisen Egedal - 07. oktober 2020 kl. 08:59 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Det har i den grad vakt opsigt, at byrådet i Egedal Kommune har vendt tommelfingeren nedad til Rema 1000's store flytte-projekt i Ølstykke.

Planen, der gik ud på at flytte den nuværende butik fra Rådhus Allé og op til byens planteskole på hjørnet af Frederikssundsvej og Udlejrevej, fandt nemlig ikke vej til "Kommuneplan 2021".

Den politiske beslutning skuffer discountkæden, men står det til Egedal-borgmester Karsten Søndergaard, så skal der findes andre placeringer i stationsbyen.

"Jeg er helt med på, at Rema 1000 står med nogle udfordringer i deres nuværende butik på Rådhus Allé, men jeg vil gerne gå i spidsen for at finde andre løsninger, som kan være interessante for dem. Jeg er klar til at lytte, og jeg er klar til at hjælpe," siger Karsten Søndergaard.

Men hvorfor vælger I at stå i vejen for deres ønske om at flytte fra Rådhus Allé?

"Fordi der er et stort flertal, som synes det er en god ide at lave en helhedsplan for stationsbyen. Fjerner vi Rema 1000, så bliver planen sværere at lave, og det ønsker vi ikke. Hvis vi giver grønt lys til mere detailhandel ud til Frederikssundsvej, så vil det svække Egedal Centret og Bryggertorvet, hvilket vi heller ikke ønsker. Man skal også huske på, at vi sidste år fik lavet en detailhandelsanalyse, der sagde, at vi skal bibeholde detail, hvor det ligger i forvejen."

Rema 1000 udtaler, at de er slået tilbage til start med beslutningen i byrådet. Kan du frygte, at de i sidste ende helt vælger at forlade kommunen?

"Jeg kan sagtens forstå deres holdning, men jeg håber naturligvis, at kæden bliver i Ølstykke og Egedal. Hvis de skulle tage det skridt og finde en ny placering i en anden kommune, så vil jeg være ærgerlig - også fordi der er kunder til dem i stationsbyen. Derfor er jeg også klar til at indgå i en dialog, så vi kan finde en løsning."

Ansvar for hele Egedal På Facebook bliver I af flere borgere kritiseret for at stå i vejen for udviklingen af Ølstykke. Hvad siger du til det?

"Jeg har godt læst det, men jeg bliver nødt til at sige, at vi skal tage ansvar for hele Egedal og ikke kun dem, som råber højest på Facebook. Jeg har også mødt borgere, som har den modsatte holdning og er glade for at bevare Rema 1000 på Rådhus Allé."

Karsten Søndergaard afviser også, at Rema-projektet er blevet droppet for at holde placeringen ved Ølstykke Planteskole "åben" for det kommende fjernvarmeværk.

"De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Det er to forskellige projekter, så der er ingen sammenhæng. Vi har ikke været involveret i det udspil, som Egedal Fjernvarme A/S er kommet med i forhold til mulige placeringer," siger Egedal-borgmesteren.

Hos det nye parti "Lokallisten Ny Egedal" forstår man ikke, at planteskole-grunden overhovedet har været i spil som en mulig placering for et stort fjernvarmeværk.

"Det ville være helt fokert at placere det på hjørnet af Frederikssundsvej og Udlejrevej," siger Ulrik John Nielsen, byrådsmedlem for Lokallisten Ny Egedal, der som det eneste parti stemte for at få Rema-projektet med i kommuneplanen.

"Vi mener, at Rema 1000 skal have grønt lys til deres nye projekt. Jeg forstår ikke, at vi ikke lytter til det her ønske, som også er borgernes ønske. Vi bremser en byudvikling, og det er meget trist. Jeg forstår godt, hvis Rema 1000 er skuffede, og jeg kan godt frygte, at de finder et andet sted at drive forretning. Jeg køber heller ikke det argument, at Rema 1000-flytningen vil ødelægge Rådhus Allé. Der ligger de forretninger, som nu engang ligger der," siger Ulrik John Nielsen til Lokalavisen Egedal.

Ja til Rema - nej til boliger Jens Skov, SF's enlige Egedal-byrådsmedlem, er splittet i forhold til Rema-ønsket.

"Jeg bakker egentlig op om Rema's projekt, og jeg kan også godt forstå deres behov for at flytte op til planteskolen, men deres plan byder også på 28 nye boliger ved den nye butik, og det synes jeg ikke er en god ide, når og hvis det nye fjernvarmeværk bliver placeret i erhvervsområdet i Udlejrevej. Der er også andre områder end lige ved planteskolen. Måske kan den store biblioteksgrund komme i spil. Der er i hvert fald mere plads, men vi skal til at kigge på andre løsninger," siger Jens Skov, der også forsvarer den kommuneplan, som er vedtaget, og som altså går imod Rema 1000.

"Vi har en kommuneplan, fordi vi har nogle langsigtede planer. Dem skal vi holde fast i, men en kommuneplan skal også åbne døre, hvis mulighederne opstår, og vi skal være klar til at kigge på erhvervsmuligheder," siger Jens Skov.