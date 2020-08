Send til din ven. X Artiklen: Byråd sadler om: Arresthus er blevet sat i bero Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd sadler om: Arresthus er blevet sat i bero

Mægler-vurderinger var ikke gode nok, begrundede borgmester sit ændringsforslag. Ny lokallistes forslag om analyse stemt ned

Lokalavisen Egedal - 26. august 2020 kl. 20:20 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om et arresthus i Kildedal-området er sat i bero.

Et stort flertal i byrådet besluttede på sit møde onsdag aften at stemme for et ændringsforslag fra borgmester Karsten Søndergaard (V). Et forslag, der var så nyt, at det ikke fremgik af dagsorden.

"På baggrund af et møde med alle gruppeformænd og løsgængere vil jeg komme med et ændringsforslag til dette punkt", sagde Karsten Søndergaard, da byrådet nåede til det punkt, der i virkeligheden handlede om et forslag fra Lokallisten Ny Egedal.

Den nye liste havde fremsat et forslag om at få foretaget en analyse af Kildedal-området, hvor man ville sammenligne de økonomiskle konsekvenser ved et salg af arealet ved Kildedal Nord, til henholdsvis et arresthus eller andre formål.

Men det forslag fik kun opbakning fra listen selv, SF og DF, lig med 5. Mens det øvrige byråd, hvor også SF var blandt stemmerne, tilsluttede sig borgmesterens ændringsforslag. Som blev begrundet med de indkomne mægler-vurderinger for området.

"Ikke tilfreds" "På vores møde inden sommerferien behandlede vi et punkt om at gå videre med Kriminalforsorgen og et arresthus. En del af aftalen var en hensigtserklæring, om at der skulle foretages en vurdering af ejendommen, ud fra et bestemt tema. Vi har nu modtaget de her vurderinger, og dem er jeg ikke tilfreds med. Selve vurderingerne kan jeg ikke nævne, men på baggrund af vurderingerne indkaldte jeg til møde i dag", sagde Karsten Søndergaard, og læste forslaget op:

"På baggrund af de indkomne mægler-vurderinger sættes forhandlinger med Kriminalforsorgen i bero."

Karsten Søndergaard mente ikke at der herefter var grund til at gå videre med forslaget fra Lokallisten. Men det var Helle Anna Elisabeth Nielsen fra listen ikke enig i:

"Det jeg hører dig sige, Karsten, er at det at sætte salget i bero gør det irrelevant at få lavet en undersøgelse. Det har jeg meget svært ved at forstå. Det er "sat i bero", hvad vil det sige? Man siger jo ikke, at det skal udelukkes at vi skal gøre det. Så må jeg konkludere, at forslaget stadig er i spil."

Det udløste et en tvist om hvad begrebet "sat i bero" helt præcis dækker over.

En del af punktet? Peter Hemmingsen (DF) lod forstå, at han ikke kunne støtte nogle af de fremsatte forslag, mens Jens Skov (SF) oomvendt kunne stemme for begge forslag.

Niels Lindhardt Johansen (Kons) mente ikke, at byrådet kunne behandle borgmesterens forslag som en del af punktet om Lokallistens forslag.

"For de to ting har ikke noget med hinanden at gøre."

Det afviste Karsten Søndergaard, der henviste til at han havde rådført sig med kommunens jurister.

Bendt Tranekiær (LA) mente, at det var "almindeligt købmandsskab" at bakke op om at sætte planerne i bero.

Mens Ib Sørensen (Soc.) pegede på, at byrådet bliver nødt til at få en afgrænsning i området ved Kildedal og Knardrup, om hvad der skal med i kommuneplanen.

"Hvad er det for et område vi vil have?", sagde han.sCharlotte Haagendrup (Kons.) afviste, at kommunen skal bruge mange penge på en analyse. Hun lod også forstå, at partifællen Niels Lindhardt Johansen kun talte på egne vegne, når han ikke mente at forslaget kunne fremsættes under dagsorden-pounktet.

Ulrik John Nielsen fra Lokallisten Ny Egedal mente ikke, at borgmesterens forslag betyder, at arresthuset er taget endeligt af dagsorden.

"Vi aner ikke om det er en god forretning. Derfor holder vi fast i at lave beregninger. Det er godt købmandsskab."

Efter afstemningen fik Lokallisten en mindretalsudtalelse med, om at man fortsat ønsker beregninger for Kildedal Nord.