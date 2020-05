Se billedserie Partierne sad gruppevis ved deres egne borde, i passende fysisk afstand. Fotos: due.

Byråd mødtes fysisk igen - med en politisk "rokade"

Det første, "rigtige" byrådsmøde i lang tid var med flere synlige forandringer

Lokalavisen Egedal - 28. maj 2020 kl. 05:31 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang siden Coronakrisen lukkede det offentlige ned, var byrådet onsdag aften samlet "rigtigt" igen.

Men det første, fysiske byrådsmøde, efter et par måneder med virtuelle møder online var med flere forandringer. Som nærmest kunne kaldes en slags "politisk rokade".

For i byrådssalen på Egedal Rådhus var der flyttet rundt på bordene, så partierne sad ved borde på kryds og tværs, og var delt op gruppevis. Naturligvis for at overholde kravene om afstand.

"Nu sidder byrådsmedlemmerne ved hvert deres bord. Nogle er midt i lokalet, med ryggen til tilhørerne. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men det er det muliges kunst", sagde borgmester Karsten Søndergaard (V) ved mødets start.

Ordene var henvendt til både publikum i salen, og dem derhjemme. For der var mulighed for at følge byrådsmødet online, samtidig med at op til 30 havde mulighed for at komme ind i byrådssalen.

Rundt omkring bordene stod der kameraer, der sørgede for livestreamingen på nettet.

"Efter at have holdt virtuelle møder i nogle måneder, er det nu alligevel godt at kunne mødes fysisk", konstaterede Karsten Søndergaard, inden han tog hul på dagsorden.