Bydel med vokseværk: Egedals nye p-hus tager form

Egedal Kommune og entreprenør NCC holdt tirsdag rejsegilde for at takke de håndværkere, der har arbejdet gennem både corona-dage og meget varme dage på at skabe et nyt offentligt parkeringshusplads. Huset har plads til 280 biler fordelt på fire etager og åbner inden årets udgang.

"Denne sommer har vi virkelig kunnet se Egedal By spire frem med mange nye lejligheder og nye beboere. 400 boliger er under opførelse lige nu, og 100 boliger er netop ved at være taget i brug. Når byen er færdig, vil der kunne bo 8.000-10.000 nye borgere. Her ser vi visionen om den tætte by, tæt på det grønne og som skal være et attraktivt sted at være og leve. Uden biler på strøg og gader for bilerne placeres i parkeringshuse, og ikke lige ved gadedøren, fortalte Egedals borgmester og tilføjede, at bydelen har nærhed til tog og bus, så alle har måske ikke brug for en bil.