By vil have nyt samlingspunkt: En multibane for alle

Bylaug og skole er gået i samarbejde om en åben multibane midt i Ledøje

Lokalavisen Egedal - 31. marts 2020

Der er brug for et nyt samlingspunkt i Ledøje. Det mener flere i og omkring den lille by, og Ledøje Bylaug og Naturskolen er nu gået sammen om at få etableret en multibane midt i byen.

En bane med muligheder for flere slags sport og leg, som for eksempel fodbold og basketball. Håbet er at den kan etableres som en udvidelse af Naturskolens nuværende legeplads og petanquebane.

”De unge mangler et sted at brænde noget krudt af. De har en lille fodboldbane ved Lillesø, de benytter, men der er ikke så mange andre muligheder. Så da vi fik en henvendelse fra Naturskolen, sagde vi ja”, siger Morten Neergaard-Kofod, anden oldermand i Ledøje Bylaug.

Men banen skal være for alle, og være et samlingspunkt, understreger han. Håbet er, at den vil agere fælles mødested for mange af byens indbyggere, og at den vil være tilgængelig i alle døgnets timer.

Håber på 100.000 Naturskolen Mir er en institution der drives af Askovfonden, som et behandlingstilbud til børn og unge med blandt andet autismediagnoser. Den har til huse i den gamle præstegård i Ledøje, og håbet med multibanen er også at ”bygge bro” mellem skolen og dens brugere og byens beboere.

Der mangler dog en hel del penge for at projektet kan realiseres, og derfor er et arbejde gået i gang for at få rejst midler via eksterne fonde og støtter.

Blandt andet har man ansøgt fonden Underværker, der støtter med 100.000 kroner. Et af kravene for at komme i betragtninger, er at man har nået 200 likes på deres hjemmeside, og derfor er der blevet opfordret vidt og bredt i diverse lokale Facebook-grupper for at få samlet ”likes” nok ind.

Må samles igen senere Får ansøgerne de 100.000, betyder det dog ikke at målet er nået:

”Der skal samles en del penge ind. Men får vi de 100.000 vil det bestemt bringe os et godt stykke videre”, siger Morten Neergaard-Kofod.

At ansøgningen kommer midt i en tid, hvor vi alle sammen helst ikke må samles, men skal holde os hver for sig, er der ingen modsætning i, siger han:

”Vi håber jo alle, at vi kommer ud på den anden side igen, og så kan folk samles igen."