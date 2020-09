Budgettet giver muligheder: Ny Lærkeskole i spil og ny daginstitution på vej til Ølstykke

I det nye Egedal-budget er der sat penge af til etableringen af en ny daginstitution i Ølstykke. Derudover har partierne besluttet at udarbejde en finansierings- og byggeplan for Lærkeskolen i Stenløse

"Vi havde i forvejen afsat 28 mio. kr. til udvidelser af eksisterende institutioner, men nu har vi valgt at smide flere penge i området, så vi giver os selv muligheden for at etablere en ny daginstitution i Ølstykke. Kigger vi på børnetallene, så står vi med et behov i 2024, så på det tidspunkt er det realistisk," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard, som ser for sig, at den nye daginstitution kan placeres i den nye bydel ved rådhuset og det kommende plejecenter.