Budget-udspil: Ældre-rengøring kan blive reduceret

Beboere på Egedals plejecentre kan blive ramt af en budget-besparelse, hvor rengøringstiden reduceres fra 30 til 21 minutter om ugen

Når Egedals politikere i disse dage sætter sig ved forhandlingsbordet for at finde frem til "Budget 2021-24", så skal de blandt andet tage stilling til en fremlagt besparelse på rengøringsområdet.

Her er der nemlig lagt op til, at der til næste år kan spares 500.000 kr. og efterfølgende 750.000 kr. fra 2022 til 2024 på at udlicitere rengøringsopgaven på de kommunale bygninger, som endnu ikke er en del af hovedaftalen med den private aktør "Servicefirmaet Renell A/S".

Det drejer sig om EKBA (Skelhøj, Søvænge og Bakkebo, red) samt Bækkegårdsskolen i Ølstykke og ikke mindst 194 boligenheder på Egedal Kommunes plejecentre.

Hvis besparelsen bliver en realitet og de nævnte bygninger bliver en del af "hovedaftalen", så vil det i EKBA's tilfælde medføre en reducering af rengøringen fra at ske dagligt til ugentligt, mens de 194 boligenheder på plejecentrene får reduceret rengøringstiden fra 30 minutter til 21 minutter ugentligt.

"Det er et helt urimeligt forslag," lød det fra Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd, på sidste uges borgermøde.

Han har nu afleveret seniorrådets budget-høringssvar, hvor rengørings-besparelsen har et stort fokus.

Helt uacceptabelt "En reducering fra 30 minutter til 21 minutter ugentligt svarende til 30 procent er helt uacceptabelt. Corona-krisen har tværtimod krævet ekstra rengøring, sprit og værnemidler - især på ældreområdet, hvor en stigning på 30 procent vil være mere påkrævet end en helt uforståelig reduktion på 30 procent. Der vil desuden ske en forringelse af fleksibiliteten, hvor en rengøringsselskabsmedarbejder alene er beskæftiget med rengøring modsat nu, hvor husassistenterne foruden rengøring kan indgå i mindre omsorgsopgaver," skriver Bjarne Larsen.

Om sparekniven ender med at blive fundet frem på rengøringsområdet, er stadig et åbent spørgsmål. Lige nu og her har Egedal-politikerne dog ikke svaret.

"Der er flere ting ting i det her, og det er ikke bare en besparelse, men jeg kan ikke sige så meget mere på nuværende tidspunkt, for vi står midt i en forhandlingsperiode," siger borgmester Karsten Søndergaard (V).

Samme toner lyder hos Charlotte Haagendrup fra de Konservative.

Forslaget skal pilles ud "Vi er i fuld gang med at forhandle budgettet på plads, og det betyder også at alt er i spil. Når det er sagt, så har jeg svært ved at se, at der skal gøres mindre rent i kommunen, og det er uanset om vi snakker i hallen, i børnehaven eller på plejecenteret. Vi skal have gjort ordentligt rent - især med tanke på den situation vi befinder os i med corona," siger Charlotte Haagendrup til Lokalavisen Egedal.

Står det til SF's Jens Skov, så skal budget-forslaget droppes.

"Corona-perioden har netop vist os, at bedre rengøring fører en masse godt med sig - blandt andet færre syge. På nogle områder giver det mening at udlicitere, men ikke her, for vi kan selv levere en bedre rengøring. Vi skal i stedet hæve standarden, så en besparelse er den forkerte vej at gå i disse tider. Der er ingen grund til at gøre vores rengøringsservice dårligere," siger Jens Skov.