Det nye Egedal-budget byder på investeringer i erhvervslivet. Byggesagsgebyret nedsættes, mens Værebro Erhvervsområde kan se frem til bedre trafik-forhold. Foto: Allan Nørregaard

Budget-penge skal styrke Egedals erhvervsliv

Byggesagsgebyret bliver sænket, og så skal der bruges millioner på at trafiksikre Værebro Erhvervsområde

Lokalavisen Egedal - 02. oktober 2020 kl. 15:27 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Det er ikke kun børne, ældre og skole-området, som kan se frem til økonomiske midler i det nye Egedal Kommune-budget for 2021-24.

Også kommunens erhvervsliv kan glæde sig over at blive prioriteret i det nye budget.

Således byder budgetaftalen i Egedal på en nedsættelse af det såkaldte byggesagsgebyr, så det går fra de nuværende 739 kroner til 599 kroner.

"Vi har en målsætning om at være blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i hovedstadsområdet, og så er det naturligt at kigge på vores byggesagsgebyr. Det har vi nu fundet midler til at nedsætte, og det betyder rigtig meget for private og for vores erhvervsvirksomheder," siger Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune.

Hun mener, at beslutningen om at nedsætte byggesagsgebyret sender et signal.

"Vi viser, at vi vil vores erhvervsliv, og at vi har lyttet til de tilbagemeldinger, som vi har fået. Det er ingen hemmelighed, at der i nogle år har været et ønske om at få bragt byggesagsgebyret ned. Nu har vi haft muligheden for at gøre det via vores nye budget, og det er vi naturligvis meget tilfredse med," siger Charlotte Haagendrup.

Ønske i årevis Budgettet byder også på en erhvervsinvestering på to mio. kr. til en forbedring af de trafikale forhold i Værebro erhvervsområdet.

"Vi har netop udvidet Værebro Erhvervsområde med nye byggegrunde, og det er i forvejen ét af vores fire store erhvervsområder. Det er sted, hvor flere medarbejdere dagligt skal til og fra arbejde. Der ligger desuden virksomheder med tung produktion, og så skal de trafikale forhold være på plads. Det har i årevis været et ønske, at der skulle gøres noget ved vejene derude, så det er meget glædeligt, at vi i budgettet har fundet midler til at forbedre forholdene. Det bliver godt at give området et trafikalt løft, for vi kan ikke være tjent med, at medarbejdere ikke kan komme trygt til og fra arbejde," siger Charlotte Haagendrup.

På nuværende tidspunkt ved hun ikke, hvilke trafikale forhold, der skal investeres i.

"Nu ligger pengene der. Det er første skridt, og så bliver andet skridt at kigge på, hvor og hvordan de kan gøre mest gavn i forhold til en forbedring af forholdene. Den proces starter snart," siger Charlotte Haagendrup.