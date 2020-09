De ældre borgere på Egedals plejecentre kan ånde lettet op. Rengøringstiden bliver ikke reduceret. Arkivfoto

Budget-besparelse fjernet: Ældre-rengøringen bliver ikke reduceret

Beboere på Egedals plejecentre bliver ikke ramt af sparekniven i forhold til rengøringen. Det glæder Egedal Seniorråd

Lokalavisen Egedal - 25. september 2020 kl. 13:32 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

I årets Egedal-budget lå der en mulig besparelse, hvor rengøringstiden på kommunens plejecentre kunne blive reduceret fra 30 til 21 minutter om ugen.

Besparelsen ville blive fundet gennem en udlicitering af rengøringsopgaven på de kommunale bygninger, som endnu ikke er en del af hovedaftalen med den private aktør "Servicefirmaet Renell A/S".

Men nu kan de ældre beboere ånde lettet op, for besparelsen på 500.000 kr. i 2021 og 750.000 kr. fra 2022 til 2024 er taget ud af budgetaftalen efter flere hørringssvar.

Det bringer glæden frem i Egedal Seniorråd, hvor formand Bjarne Larsen ved flere lejligheder har markeret sin utilfredshed med forslaget.

"Det er meget glædeligt, at politikerne er kommet frem til den beslutning. I en corona-tid, hvor vi er blevet vant til at gøre mere rent, så havde det været et skidt signal at sende, hvis rengøringstiden skulle reduceres på vores plejecentre," siger Bjarne Larsen.

Også socialdemokraten Vicky Holst Rasmussen (A) udtrykker tilfredshed med budget-beslutningen.

Penge til ældreområdet "Det glæder mig, at denne besparelse blev pillet ud af budgettet, for vores husassistenter på ældreområdet gør et stort stykke arbejde for vores ældre borgere - ikke kun i forhold til rengøringen," siger Vicky Holst Rasmussen.

Mens ældre-besparelsen er blevet droppet, så byder budgettet på økonomiske midler til opnormering af aftenvagten på plejecentrene, så der er bedre tid til aftenrutiner, samtale og omsorg. Derudover er der sat penge af til en faglig opkvalificering af personale og anvendelse af simulationsmiljøet LearningLab, hvor medarbejderne trygt kan træne og øve fagligt udfordrende opgaver.

"Helt overordnet er det et positivt budget, men det glæder mig naturligvis ekstra meget, at der nu sættes penge af til omsorg og faglighed i ældreplejen. Især midler til en opnormering af aftenvagten på plejecentrene er et vigtigt skridt," siger Bjarne Larsen.

Som formand for Social- og Sundhedsudvalget, så er Vicky Holst Rasmussen glad for, at ældreområdet bliver prioriteret i budgettet.

"Det betyder rigtig meget, for med midler til opnormering af aftenvagten og faglig opkvalificering af vores personale, så sender vi et signal om, at vi vil vores ældrepleje - både vores borgere og vores personale," siger Vicky Holst Rasmussen.