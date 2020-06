Bestyrelsen bag Ølstykke Privatskole føler, at der politisk i Egedal er spændt ben for etableringen af den nye skole. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Breaking: 350 børn skrevet op og rektor er ansat: Privatskole falder til jorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Breaking: 350 børn skrevet op og rektor er ansat: Privatskole falder til jorden

"De vilkår, vi er blevet mødt med af byrådet og administrationen, er ikke Egedal værdigt i forhold til pris og vilkår," lyder det fra bestyrelsen bag Ølstykke Privatskole

Lokalavisen Egedal - 25. juni 2020 kl. 15:07 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ølstykke Privatskole kommer ikke til at se dagens lys i denne omgang.

Det oplyser bestyrelsen bag projektet i en pressemeddelelse.

Det er ingen hemmelighed, at Ølstykke Privatskole og Egedal Kommune har haft svært ved at finde hinanden i forhandlingerne om skolens køb af grunden på Spejderengen i Ølstykke, men nu kaster folkene bag den nye Ølstykke-skole altså håndklædet i ringen.

"Vi må erkende, at den politiske modstand fra Socialdemokratiet og Venstre i sidste ende spænder ben for etableringen af Ølstykke Privatskole. Ib Sørensen har fra første færd været imod projektet, så det undrer os ikke, at han indædt har kæmpet imod, at vi kunne etablere os på Spejderengen. Men at en borgmester fra Venstre, til trods for gentagne tilsagn om støtte, løber i målet, er dybt frustrerende," lyder det fra Ølstykke Privatskole, som fortsætter:

"Vi står med en lang række forældre, der har hilst dette initiativet hjerteligt velkommen, og som har set frem til at deres børn fik et nyt skoletilbud. Disse børn bliver nu politisk gidsler i et magtspil på Egedal Rådhus, der efterlader bestyrelsen med indtrykket af en inkompetent administrationsledelse og indtrykket af et byråd der styres af en planudvalgsformand frem for en borgmester."

Ikke Egedal værdigt Skolen understreger, at de ikke har ønsket særbehandling, men en fair behandling i byrådet i Egedal.

"De vilkår, vi er blevet mødt med af byråd og administrationen, er ikke Egedal værdigt i forhold til pris og vilkår. De vilkår har været så dårligere, at vi har måttet takke nej tak, til trods for at vi har samlet lån fra forældre og bestyrelse for 2,7 mio. på bare 3 dage. Vi ville ikke kunne se vores långivere i øjnene, hvis vi gik med til disse vilkår - vilkår, hvor vi skulle betale for grunden nu, uden garanti for at måtte bygge. Dette til trods for, at Egedal Kommune vil spare 4-7 mio. årligt på etableringen af Ølstykke Privatskole. Det hverken kan eller vil vi acceptere. Det klinger hult, når selvsamme politikere hylder de private initiativer.

Bestyrelsen har handlet i god tro om, at byrådet reelt stod bag den beslutning, de tog i september 2019, og de aftaler der løbende er indgået med administrationen," lyder det i pressemeddelelsen.

Lokalavisen Egedal har været i kontakt med Johan Hahn, formand for styregruppen. Han uddyber gerne uenigheden mellem privatskolen og kommunen.

"Så længe kommunen ikke ønsker at forhandle, så ser vi det som et overstået kapitel. De vil have pengene her og nu for vores køb af grunden, men vi vil ikke betale for området, før vi har set en lokalplan. De vilkår kan vi ikke acceptere, og det gælder både i forhold til byggeprocent, lokalplan og øvrige vilkår," siger Johan Hahn, der ikke kan se, at parterne kan mødes til nye forhandlinger.

Ikke flere skridt "Nej, vi kommer ikke til at gøre mere herfra. Vi tager ikke flere skridt," siger han og understreger sin ærgrelse over projektets fald.

"Ja, det er virkelig trist og frustrerende. Vi er mange, som har brugt meget tid på det her, men det kommer vi nok over. Det værste er de børn, som nu står i klemme. Dem har jeg ondt af. Vi har 350 børn skrevet op til en plads på Ølstykke Privatskole. Nogle skulle allerede have startet til august, så de skal nu tilbage til deres tidligere skole," siger Johan Hahn. Lokalavisen Egedal forsøger at få en kommentar fra borgmester Karsten Søndergaard