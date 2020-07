Brand i Smørum: Bevæbnet politi og en mand ført bort

Der var bevæbnet politi og en mand, der blev ført bort af politiet efter branden på Hvedevej i Smørum.

Det fortæller et vidne, der bor i området omkring villaen efter branden, der blev anmeldt til politiet ved 13.40-tiden.

”Vi gik ud på Frugtvangen mod Smørumvej cirka klokken 14, og der er Smørumvej spærret af ved Frugtvangen. Cirka klokken 14.30 fortæller en mand fra området, at han var kommet kørende ad Smørumvej i retning mod Hindbærvangen, og han havde set politi med geværer sidde et par steder langs Smørumvej mod Hvedevej”, fortæller beboeren, og fortsætter:

’”Han sagde ikke et klokkeslæt, men ud fra hans udsagn vil jeg skyde på at klokken var kort efter kl 13. Der havde vi ikke opdaget røgen endnu. Den opdager vi cirka klokken 13.45.”

Beboeren fortæller videre, at en mand iført en blå dragt blev set fulgt ud til en politibil.

”De var ikke kørt med ham med det samme. De holdt der mindst 15 minutter. Vi gik derfra cirka klokken 14.40 og så ikke mere.”

Brandvæsenet havde indkaldt assistance fra flere byer, blandt andet Ballerup og Gladsaxe. Branden udviklede sig voldsomt, men ifølge vagtchefen ikke til andre boliger i området, og ingen er ifølge de første oplysninger kommet noget til.

Politiet har været i kontakt med ejerne af huset, som ikke befandt sig i villaen, skriver bt.dk.

Årsagen til branden er stadig uvis.