Glæden var stor under indvielsen af Tværvejen for år tilbage, men udbygningen af Frederikssundsmotorvejens sidste etape lader stadig vente på sig. Arkivfoto Foto: Mathias Rasmussen

Borgmestre presser igen på for Frederikssundsmotorvejen: "Nu haster det"

Der er stor interesse og mange forventninger hos de tålmodige pendlere i hovedstadsområdet og borgere langs Frederikssundsvejen for at få ført Frederikssundsmotorvejen helt til Frederikssund.

Derfor havde de fire borgmestre et vigtigt budskab til transportminister Benny Engelbrecht. Få gang i udbygningen af Frederikssundsmotorvejens sidste etape.

"Jeg synes ministeren var lydhør. Han var enig i, at der er brug for at færdiggøre stykket til Frederikssund. Men regeringen har en klimalov, som de skal have færdig først, og det må vi jo så tage til efterretning. Men det haster med at få sat gang i sidste etape af motorvejen også for miljøets skyld, sagde Karsten Søndergaard efter mødet til kommunens hjemmeside.

6000 timer i kø Borgmestrene slog samtidig et slag for den kollektive trafik, som også er en del af løsningen på de store klimaspørgsmål. Der er nemlig også behov for en hyppigere og bedre drift på S-banen mellem Frederikssund og København. Miljøet er også tænkt ind i videreførelsen af Frederikssundsmotorvejen, hvor man ønsker teste klima- og miljøvenlige initiativer som miljøvenlig asfalt, fælles kørselsmuligheder og infrastruktur til el-biler langs vejen, hvilket Karsten Søndergaard, fremførte for ministeren.

- Og så nævnte jeg at bilisterne bruger knap 6000 timer i kø hver eneste dag på strækningen fra Frederikssund til Ballerup. Det er samfundsøkonomisk en dårlig forretning, og det er rigtig hårdt for miljøet at have biler stående i tomgang. Så det haster altså med at få sat gang i sidste etape af motorvejen også for miljøets skyld, og det passer jo meget godt ind i regeringens grønne dagsorden, sagde Karsten Søndergaard.