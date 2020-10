Borgmester sender brev til transportministeren: Det er nødvendigt at kigge på Tværvejen

Efter to dødsulykker på Tværvejen ved Smørum vil Egedal-borgmester Karsten Søndergaard have transportminister Benny Engelbrecht til at forbedre trafik-sikkerheden på strækningen. Derudover har kommunens administration taget kontakt til Vejdirektoratet

"Jeg har skrevet til ministeren for at gøre ham opmærksom på problemet på Tværvejen, for vi tager de trafikale forhold meget alvorligt. Det er ingen hemmelighed, at der er sket to tragiske dødsulykker på strækningen, men derudover har der været ni ulykker, og det er mange med tanke på vejens korte levetid," siger Karsten Søndergaard, der håber på forståelse fra Benny Engelbrecht.

"Jeg forventer, at han tager det alvorligt og kigger efter løsninger, for noget skal der ske på Tværvejen. Jeg er helt med på, at det er svært at gardere sig mod bilister, der vælger at køre hensynsløst og hasarderet over det tilladte, men for mig virker det helt skævt, at man nogle steder på Tværvejen må foretage en overhaling. Jeg ser gerne, at der bliver indført "overhaling forbudt" på hele strækningen," siger Karsten Søndergaard til Lokalavisen Egedal.