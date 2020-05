"Der er reelt to muligheder, højere skat eller færre udgifter. Men det må vi have en nærmere drøftelse om nu", siger Karsten Søndergaard (V). Arkivfoto.

Artiklen: Borgmester om udligning: Ærgerligt for Egedal - men bedre end første forslag

Der er blandede følelser hos borgmester Karsten Søndergaard (V), efter der på Christiansborg i dag er landet en bred politisk aftale om udligningsordningen for kommunerne.

En aftale, der betyder, at Egedal Kommune fremover skal betale næsten 20 millioner kroner mere til udligningen om året end man gør i dag.

"Det er selvfølgelig en forværring af vores økonomi. Det er rigtigt mange penge, og det er super ærgerligt, at vi skal betale dem. Det har jeg svært ved at forstå, og det tror jeg også mange borgere har", siger han, men tilføjer så:

"Men når det er sagt, så er det betydeligt bedre end det første forslag som regeringen fremlagde. Jeg er super glad for, at Venstre gik med ind i de forhandlinger, så det blev noget bedre end udgangspunktet."

Karsten Søndergaard henviser til, at der i det første forslag fra regeringen var lagt op til, at Egedal skulle betale 48 millioner kroner mere om året i udligningsreformen.

"Det ville være en katastrofe for Egedal. Der må vi sige, at 20 millioner er et betydeligt mindre beløb."