"Det er spændende med det nye parti, og jeg ser meget frem til at samarbejde med dem i byrådet," siger Karsten Søndergaard. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om nyt parti: "Jeg er klar til at samarbejde" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester om nyt parti: "Jeg er klar til at samarbejde"

Karsten Søndergaard rækker hånden ud til Egedals nye parti, som han kalder "spændende"

Lokalavisen Egedal - 13. august 2020 kl. 10:42 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På borgmester-kontoret på Egedal Rådhus bliver nyheden om det nye parti "Lokallisten Ny Egedal" positivt modtaget.

"Jeg hilser det nye parti velkommen. Det er spændende, og jeg ser meget frem til at samarbejde med dem i byrådet. Der skal i hvert fald ikke være tvivl om, at jeg rækker hånden frem til det nye parti," siger Egedals borgmester Karsten Søndergaard.

Han lægger ikke skjul på, at han spærrede øjnene op en ekstra gang, da han blev bekendt med nyheden, som Lokalavisen Egedal kunne afsløre tirsdag morgen.

"Stiftelsen af et nyt parti er selvfølgelig en stor ting, men jeg er egentlig ikke så overrasket over Ulrik John Nielsens ønske om at starte en lokalliste. Det er et naturligt skridt for ham med tanke på kommunalvalget næste år. Jeg er mere overrasket over, at byrådsmedlemmer fra DF og Radikale (Bettina Zarp og Helle Anna Elisabeth Nielsen, red) vælger at gå med, men det er som sagt meget spændende," lyder det fra Karsten Søndergaard.

Han kan samtidig notere sig, at "Lokallisten Ny Egedal" brager ind som det tredjestørste parti i byrådet, men han mener ikke, at det vil betyde noget for magtbalancen.

Ingen magtbalance "Nej, for vi har ikke en magtbalance i byrådet. I langt de fleste tilfælde er vi enige om mange ting, og det er ikke mange sager, der ender i en tæt afstemning. Jeg er dog spændt på, hvordan det nye parti vil agere i de forskellige sager. Det bliver spændende at følge," siger borgmesteren.

"Hvad siger du til partiets ambition om at placere sig i midten mellem rød og blå blok?

"Det har jeg sådan set ikke så mange kommentarer til. Samtlige partier i byrådet skal skabe de bedst mulige resultater for borgerne i Egedal og for det fællesskab vi har. Det skal det nye parti være med til at sikre, men jeg er da glad for deres udsagn om et bredt samarbejde. Vi har nemlig et godt demokrati og en god dialog i Egedal på tværs af alle partier."

Det nye parti er usikre på, hvordan de bliver modtaget af de øvrige byråds-partier. Hvordan bliver modtagelsen?

"Jeg er sikker på, at de får en fin modtagelse. Vi er professionelle og hilser dem velkommen. Der er jo stadig tale om tre velkendte byrådsmedlemmer, hvor det ene har været løsgænger, mens de to andre har tilhørt henholdsvis DF og Radikale. På den måde er der ikke tale om nogen stor forandring - andet end at de nu er på samme hold i et nyt parti."

relaterede artikler

Politisk bombe: Tre byrødder går sammen om nyt parti 12. august 2020 kl. 10:35

Det vil det nye parti: Mennesket skal før systemet 12. august 2020 kl. 10:34