Borgmester om husleje-stigning: En ulykkelig sag

Karsten Søndergaard (V) kalder huslejestigningen på Skelhøj og Bakkehuset for en rigtig ulykkelig sag. Han mener dog, at der er blevet informeret om stigningen

03. november 2020 Af Anne Lønstrup

Borgmester Karsten Søndergaard (V) kalder huslejestigningen på Skelhøj og Bakkehuset for en rigtig ulykkelig sag.

"Det er en møgsag. Jeg er ked af, at mennesker, som i forvejen har det svært, skal have sådan en huslejestigning. Men når man ved et tilsyn opdager, at der er sket en fejl, og at fordelingen mellem beboernes boliger og servicearealerne er opgjort forkert, er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi vil ændre det her. Så skal vi ændre det. Der er sket en fejl, og den skal selvfølgelig rettes," siger borgmesteren.

Fejlen har eksisteret siden 2006, forklarer Karsten Søndergaard.

"Faktisk har beboerne på Skelhøj og Bakkehuset betalt for lidt i de år, de har boet der. Det har de ikke vidst, og i sidste ende er det byrådet i Stenløse, som lavede en beslutning i 2006, der nu skal rettes," siger han.

Karsten Søndergaard kalder det møgærgerligt, hvis der er beboere, som bliver tvunget til at flytte på grund af huslejestigningen, men han synes, at kommunen gør det bedst muligt ved at indfase huslejestigningen gradvis.

Er meldt ud i tide "En så stor huslejestigning er problematisk, så derfor indfaser vi stigningen over fem år med 20 procent om året," siger han.

Hvad angår de pårørendes kritik af, at de ikke er blevet hørt om huslejestigningen, afviser Karsten Søndergaard kritikken.

"Jeg mener nu nok, at der er blevet meldt ud i tide. Men det er ikke et spørgsmål om, at man ikke er blevet informeret. En høring ville ikke have hjulpet, for vi har været nødt til at foretage en ændring. Vi kan ikke tilsidesætte lovgivningen," siger han.